Manchester City confirmé Pep Guardiola’s exit at the end of the season

Pep Guardiola, the iconic manager of Manchester City, has officially confirmed his departure at the end of the season, after winning 20 titles including the 2023 Champions League and six Premier League titles. He will be making his farewell appearance as City manager in their upcoming Sunday fixture against Aston Villa, before stepping into a role with City Football Group.

Manchester City a confirmé le départ en fin de saison de son entraîneur emblématique Pep Guardiola , vainqueur de vingt titres depuis 2016, dont une Ligue des champions et six Premier League .

L’Espagnol de 55 ans fera sa dernière apparition sur le banc du club anglais dimanche contre Aston Villa, en championnat, avant d’endosser un rôle « d’ambassadeur » pour le City Football Group.

"Ne me demandez pas les raisons de mon départ. Il n’y en a pas, mais au fond de moi, je sais que c’est mon heure", a-t-il déclaré dans un communiqué du club.

"Éternels seront les sentiments, les gens, les souvenirs, l’amour que j’ai pour mon Manchester City", a-t-il ajouté





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