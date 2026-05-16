Manchester City couronné en Coupe d’Angleterre et vise le triplé historique

Manchester City mène sa 8e Coupe d’Angleterre après une victoire décisive contre Chelsea. Pep Guardiola franchit une nouvelle étape dans sa légende à Manchester, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un triplé. Les Citizens restent en course pour remporter la Premier League et la Champions League.

Manchester City , qui a dominé la rencontre de bout en bout, remporte sa 8e Coupe d’Angleterre de son histoire. Les Citizens disputaient leur 4e finale consécutive et ont pris leur revanche sur leur défaite inattendue l’an dernier contre Crystal Palace.

Le coach Pep Guardiola décroche ainsi son 20e trophée à la tête du club, consolidant son héritage à Manchester. Chelsea, dont le dernier succès en FA Cup remonte à 2018, a vécu une nouvelle désillusion en perdant sa 9e finale, la 4e de suite après les défaites de 2020, 2021 et 2022. Les Blues n’ont jamais semblé en mesure de contrer la domination manifeste de leur adversaire.

Manchester City a été proche d’ouvrir le score dès les premières minutes, mais Rodri a vu son solide effort stoppé par le gardien. La pression des Citizens a continué avec Erling Haaland, inutilement par Estupinan, puis une frappe duvêque la transversale. Croizat a volé la tête de Haaland sur un corner. Outre Hernandez, ce qui affaiblit considérablement la défensive de Chelsea.

Gvardiol a passé toute la journée sans être vraiment inquiété. À la 20e minute de la seconde mi-temps, Manchester City a finalement déverrouillé la rencontre. Chaque attaquant sembra se concentrer sur leurs tâches individuelles, sans grande décision, et sans grande activité. Il s’est souvent épargné et Haaland n’a commencé à bouger qu’après que Manchester City ait marqué le premier but.

Chelsea effets offensifs. Sarr a cru redonner espoir aux Blues quelques minutes plus tard, mais sa tentative a été repoussée. Département decretedmplacement ou vieille souche. C’est finalement la qualité technique de Scheft qui a scellé le sort de Chelsea.

Manchester City peut encore rêver du triplé historique. Les hommes de Pep Guardiola sont toujours en lice en Premier League, où ils restent à deux longueurs du leader Arsenal à deux journées de la fin du championnat. La force collective de l’équipe est évidemment autour d’Halland Jawin reading





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Coupe D'angleterre Manchester City Chelsea Pep Guardiola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stade Roi Baudouin subit de graves dégradations pendant la finale de la Coupe de BelgiqueLe stade Roi Baudouin a subi de graves dégradations jeudi lors de la finale de la Coupe de Belgique, remportée 3-1 après prolongation par la Royale Union Saint-Gilloise face au RSC Anderlecht. La première échevine en charge des Sports de la Ville de Bruxelles, Florence Frelinx, a dénoncé avec la plus grande fermeté les dégâts constatés, en particulier dans la tribune d'Anderlecht. Des photographies diffusées par la Ville montrent de nombreux sièges arrachés ou détruits ainsi que des détritus et des dégâts matériels importants dans plusieurs secteurs du stade. Selon l'échevine MR, près de 300 sièges auraient été cassés. Un incendie a également été allumé durant la rencontre. Le décompte précis des dégâts doit encore être réalisé vendredi. Nous pouvons comprendre la frustration sportive. Mais rien, absolument rien, ne peut justifier que l'on démolisse un bien public, a dénoncé Florence Frelinx dans un communiqué. L'élue a rappelé que le stade Roi Baudouin était le stade national et la maison des Diables rouges. La facture envoyée au club

Read more »

Coupe de Belgique : pour Jérémy Taravel, Anderlecht 'a donné la finale à l’Union'Après neuf années de disette, Anderlecht devra encore attendre avant de remettre la main sur un trophée majeur après sa...

Read more »

Rudi Garcia dévoile la sélection de 26 Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026Rudi Garcia a dévoilé la sélection de 26 Diables Rouges qui disputeront la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Le sélectionneur français a justifié ses choix en deux temps, en listant ses critères et en expliquant les cas particuliers.

Read more »

Liverpool échoue contre Aston Villa, reste en quête de la Ligue EuropaLe club de Birmingham est assuré de terminer dans le Top-5 qualificatif pour la grande Coupe d'Europe, à l'inverse de son adversaire du soir, toujours sous la menace de Bournemouth. Les Reds miseront sur une défaillance de l'actuel sixième, mardi contre Manchester City, pour valider leur billet avant l'ultime match de la saison, qu'ils disputeront chez eux contre Brentford. Aston Villa peut lui appréhender ses dernières échéances l'esprit libre, que ce soit la finale de la Ligue Europa contre Fribourg comme l'ultime rendez-vous national sur le terrain de Manchester City, désormais sans enjeu. L'équipe d'Unai Emery a résisté à la domination de ses visiteurs en première période, et notamment aux accélérations du jeune Rio Ngumoha (17 ans), côté gauche. Et elle a ouvert le score, contre le cours du jeu, sur une combinaison bien exécutée : corner de Lucas Digne joué court sur un partenaire, remise rapide vers le défenseur français qui trouve Liverpool s'est remis dans le droit chemin sur un coup de pied arrêté, aussi, quand le capitaine Mais sa très fragile défense a coulé ensuite sur un doublé de l'avant-centre (57e, 73e), dont le réveil tombe à pic à l'approche de la liste anglaise pour la Coupe du monde, puis sur une jolie frappe du capitaine Van Dijk a réduit l'écart (92e, 4-2), sans empêcher la douzième défaite en Premier League de Liverpool, le champion sortant.

Read more »