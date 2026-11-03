Manchester United : Michael Carrick défend son poste malgré la crise

Michael Carrick refuse de craindre pour son avenir à Manchester United. Les Red Devils luttent contre la relégation en Premier League avec seulement neuf matchs sans victoire majeure.

La situation de Manchester United dans le championnat anglais est aujourd'hui critique pour l'identité du club. Les résultats sportifs sont nettement en dessous des attentes des supporters et de la direction depuis plusieurs mois. En tête d'affiche de cette crise, Michael Carrick ne semble pas particulièrement préoccupé par son avenir à la tête des Red Devils.

Crisse sportive et performance désastreuse

La situation est pourtant loin d'être idéale à Manchester United pour le club anglais. Avec une seule victoire lors de ses neuf derniers matchs de Premier League, l'équipe occupe la 17e place du classement général. Cette position place le club juste au-dessus de la zone de relégation directe, créant une tension immense à Old Trafford. En Ligue des champions, les défaites contre l'Atlético Madrid et Côme n'ont rien arrangé pour redonner confiance à l'effectif. Malgré ce début de saison cauchemardesque, Michael Carrick ne semble pas craindre pour son poste actuel.

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Déclaration rassurante avant le match contre AS Roma

Présent en conférence de presse avant la rencontre face à l'AS Roma, l'entraîneur des Red Devils a balayé les rumeurs concernant un éventuel limogeage immédiat. Il a exprimé une confiance inébranlable dans sa capacité à mener l'équipe vers le salut. " Je n'ai absolument pas l'impression de disputer mon dernier match. Au contraire, j'ai vraiment hâte de jouer ", a-t-il assuré avec fermeté. Cette déclaration vise à apaiser les craintes des supporters inquiets pour l'avenir du club.

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Confiance totale envers le groupe actuel

Michael Carrick a également tenu à défendre ses joueurs face à la critique publique ambiante. " Vous allez peut-être me prendre pour un fou, vu les résultats et la situation actuelle. Mais j'ai hâte d'être à demain. L'équipe est en forme ", a-t-il expliqué dans une optique de reconstruction morale. Il a également tenu à défendre ses joueurs en soulignant leur engagement terrain. " Ce n'est absolument pas faute d'efforts de la part des joueurs. Cependant, nous devons mieux jouer et prendre de meilleures décisions ", a-t-il conclu. L'accent est mis sur l'amélioration technique plutôt que sur le manque de volonté.