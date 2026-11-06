Mandat d'arrêt levé pour le dealer lié au dossier Bryan Brigou à Namur

Le dealer de Bryan Brigou voit son mandat d'arrêt annulé à Namur par le juge d'instruction, mais reste en détention à Charleroi pour d'autres faits.

Le mandat d'arrêt concernant le dealer lié au dossier Bryan Brigou a été officiellement levé par le juge d'instruction de Namur. Cette information a été confirmée ce vendredi matin par son avocat, maître Thomas Puccini, mettant fin à une phase clé de l'enquête menée dans la région namuroise.

Manque de preuves pour l'aggravation du décès

La Chambre des mises en accusation de Liège a déjà établi qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour étayer l'idée que la vente de stupéfiants à Bryan Brigou le 27 juin dernier a entraîné la circonstance aggravante de son décès. Cette décision judiciaire fondamentale a conduit le juge d'instruction de Namur à tirer les conséquences logiques de cette analyse en levant le mandat d'arrêt en ce qui concerne le dossier spécifiquement ouvert à Namur.

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Détention maintenue pour faits antérieurs à Charleroi

Cet homme de 25 ans, qui est actuellement en séjour illégal en Belgique, n'est pas pour autant libre. Il reste sous le coup d'un deuxième mandat d'arrêt émis par un juge d'instruction à Charleroi pour des faits antérieurs au dossier Brigou. En conséquence, il reste en prison et sera sans doute renvoyé très prochainement devant le tribunal correctionnel pour vente de stupéfiants. Cette double procédure judiciaire explique pourquoi il n'y a pas eu de libération totale despite l'annulation du mandat namurois.

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Découvertes tragiques dans le bois d'Onhaye

Les corps de Bryan Brigou et de son fils Tyméo, âgé de 5 ans, avaient été retrouvés les 24 et 25 août dernier dans un bois de Onhaye. Ces découvertes sont survenues deux mois après leur disparition, soulevant de nombreuses questions et une intense investigation policière. La nature des événements ayant conduit à cette situation reste au cœur des préoccupations judiciaires.

Causes de la mort encore indéterminées

Les causes exactes de la mort de Bryan Brigou et de Tyméo restent inconnues à ce jour. L'enquête se poursuit pour élucider ces circonstances tragiques qui ont bouleversé l'opinion publique et les autorités belges. Le traitement judiciaire de ce dossier complexe continuera d'évoluer au gré des nouvelles découvertes et des décisions de la justice belge.