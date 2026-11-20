La chambre du conseil de Charleroi maintient le mandat d'arrêt et la surveillance électronique du conducteur accidenté. Le parquet de Charleroi a interjeté appel pour réclamer la détention préventive.

Une tragédie s'est produite lundi vers 7h30 rue de Villers à Couillet, dans la province de Charleroi. Une mère de famille s'apprêtait à traverser la chaussée accompagnée de ses cinq enfants lorsqu'un véhicule est entré en collision avec trois d'entre eux.

Le conducteur du véhicule, un homme né en 1987, a pris la fuite immédiatement après l'accident. Cependant, il s'est rendu auprès des services de police en fin de journée, le même lundi. Il a été placé en garde à vue et entendu sans attendre sur les circonstances de cet accident grave.

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Procédure judiciaire et sanctions

Le juge d'instruction a saisi le dossier concernant les chefs d'atteinte à l'intégrité de la personne dans le cadre d'un accident de la circulation. Il a également retenu le chef de délit de fuite aggravé, cet accident ayant entraîné des dommages à l'intégrité physique des victimes.

La décision initiale du magistrat instructeur consistait à placer ce trentenaire sous mandat d'arrêt assorti d'une surveillance électronique. Cette mesure visait à garantir sa présence aux audiences tout en limitant sa liberté de mouvement initialement.

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Ce dernier a dû comparaître vendredi devant la chambre du conseil de Charleroi pour réviser ces conditions de détention provisoire. Les magistrats de cette juridiction ont examiné la situation juridique et physique du suspect au regard de la gravité des faits reprochés.

Maintien du mandat sous surveillance

La chambre du conseil a décidé de maintenir le mandat d'arrêt et la surveillance électronique imposée par le juge d'instruction. Cette décision confirme la détention provisoire du conducteur sous contrôle électronique plutôt que par une incarcération immédiate en prison au stade actuel.

Le parquet de Charleroi a officiellement confirmé vendredi après-midi avoir interjeté appel de cette ordonnance de la chambre du conseil. Le ministère public considère que cette mesure est insuffisante compte tenu de la sévérité des infractions reprochées au conducteur.

Appel du parquet et détention préventive

L'autorité judiciaire a exprimé sa volonté que l'inculpé effectue sa détention préventive en prison et non sous simple surveillance électronique. Le parquet estime que les risques liés à la liberté provisoire justifient une incarcération plus stricte en attendant le jugement final.

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Le dossier judiciaire va être prochainement examiné par la chambre des mises en accusation. Cette instance supérieure statuera sur l'appel du parquet concernant les conditions de détention du suspect avant qu'un jugement au fond ne soit rendu.

État critique de la jeune victime

L'état de santé de la jeune victime reste extrêmement critique selon les informations disponibles. Cette fillette est née en 2022 et son pronostic vital est engagé suite aux blessures reçues lors de l'impact du véhicule à Couillet.

L'autorité judiciaire n'a pas communiqué officiellement sur l'évolution précise de l'état de santé de la jeune victime hospitalisée depuis l'accident. Les proches de la famille et les autorités sanitaires restent les principaux interlocuteurs pour suivre cette évolution médicale critique.