Manifestation à Arlon contre la fermeture du centre d'asile et le durcissement des politiques migratoires

Des associations, syndicats et anciens résidents se mobilisent à Arlon contre la fermeture du centre d'asile local, dénonçant un investissement accru dans la défense au détriment de l'accueil et alertant sur les conséquences humaines et économiques pour la ville.

Hier, à Arlon , une manifestation réunissant plusieurs dizaines de personnes issues du monde associatif, syndical et d'anciens résidents s'est tenue devant l'hôtel de ville. Les participants ont soulevé une question centrale : quelle place accorder à l'asile dans les années à venir ?

Ils dénoncent un choix politique qui privilégie l'investissement dans la défense et la militarisation au détriment de l'accueil. Au-delà des chiffres, ils interpellent la société sur les valeurs qu'elle souhaite défendre pour l'avenir, rappelant qu'une démocratie se mesure à sa capacité d'accueillir dignement les personnes qui fuient leur pays. La fermeture annoncée du centre d'Arlon affectera profondément la vie locale.

Sur les 688 résidents ayant suivi un parcours d'intégration - certains ayant trouvé un emploi, entamé une formation ou scolarisé leurs enfants - beaucoup voient leur avenir compromis. Leur redéploiement ailleurs en Belgique reste incruit, suscitant de vives inquiétudes. De même, les 77 travailleurs du centre risquent de perdre leur emploi. L'impact domino sur le tissu socio-économique local est réel : commerces, écoles, maisons des jeunes, pharmacies subiront des répercussions.

Ramzi, ancien résident camerounais aujourd'hui installé à Arlon, témoigne de l'importance des encadrants et des soutiens qui disparaîtront avec le centre, remettant en cause la pertinence de cette fermeture. Ce rassemblement survient alors que la Belgique et l'Europe durcissent leurs politiques migratoires et que les budgets de la Défense sont en hausse. Il souligne un conflit de priorités entre investissement sécuritaire et humanitaire, alors que la crise de l'accueil se poursuit





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