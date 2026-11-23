La police évalue à 50.000 le nombre de participants à la manifestation nationale à Bruxelles, contrairement aux syndicats. Des troubles ont éclaté près de la gare du Midi et au siège du MR, entraînant des arrestations.

La manifestation nationale qui a traversé le centre de Bruxelles samedi a rassemblé environ 50.000 personnes selon les estimations de la police. L'événement s'est majoritairement déroulé dans le calme sur son parcours officiel, sans incident majeur signalé. Une divergence notable existe toutefois avec les syndicats organisateurs, qui annoncent la présence de 70.000 manifestants.

Discrepance sur les chiffres de mobilisation

La police fédérale a communiqué des chiffres basés sur ses observations directes lors du défilé. Les organisations syndicales maintiennent leur estimation de 70.000 personnes, créant une tension sur la perception de l'ampleur du mouvement social. Cette différence souligne l'importance des méthodes de comptage pour évaluer la force de frappe des grévistes dans la capitale.

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Convergence vers la gare du Midi

La situation a changé de dynamique lorsque plusieurs manifestants se sont détachés du cortège principal au point de dispersion. Un groupe s'est dirigé vers les abords de la gare du Midi, provoquant une détérioration rapide de la tranquillité publique. Les forces de l'ordre ont dû intervenir fermement pour rétablir l'ordre et sécuriser les secours médicaux sur place.

Incendie du véhicule JCDecaux

Les violences ont pris une tournure destructive avec l'incendie d'un véhicule professionnel appartenant à l'entreprise JCDecaux. La police a utilisé plusieurs fois l'autopompe et des moyens lacrymogènes pour disperser les groupes agressifs. Ces mesures ont été jugées nécessaires pour protéger les biens et les personnes contre les débordements organisés.

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Tensions autour du siège du MR

Un autre groupe d'environ 500 personnes s'est formé et a marché vers le siège du MR, causant des dégradations de mobilier urbain. La police a procédé à un confinement temporaire de ce groupe pour identifier les individus responsables des actes de violence. Cette opération vise à prévenir de nouveaux troubles et à identifier les auteurs des dégâts matériels enregistrés.

Arrestations et répression policière

Les arrestations judiciaires ont été prononcées pour des faits précis de jets de projectiles et de détention d'armes prohibées. La rébellion contre les forces de l'ordre a également été sanctionnée par des interpellations immédiates. Ces mesures répressives marquent une réponse ferme aux atteintes à la sécurité publique lors de cette journée de mobilisation sociale.