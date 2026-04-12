Manifestation à Liège contre les expulsions et les mesures anti-migrants

Une manifestation a eu lieu à Liège pour protester contre les expulsions de migrants et les mesures restrictives envisagées par le gouvernement. Le CRACPE dénonce un durcissement des politiques migratoires et une atteinte aux libertés fondamentales.

Dimanche en début d'après-midi, environ 200 personnes, selon la police liégeoise, se sont rassemblées place Saint-Lambert, au cœur de Liège. Les organisateurs de la manifestation, quant à eux, estiment à plus de 400 le nombre de participants quelques heures plus tard, au moment où le cortège s'est dispersé devant le centre fermé de Vottem.

L'événement, organisé par le Collectif contre les Rétentions et Expulsions des Etrangers (CRACPE), visait à dénoncer fermement la détention et l'expulsion des personnes migrantes, une pratique que le collectif qualifie de violation flagrante des droits humains fondamentaux. La mobilisation intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des initiatives législatives qui, selon le CRACPE, menacent de restreindre davantage les libertés individuelles et le droit d'asile. Le collectif met en garde contre une dérive sécuritaire qui, sous prétexte de contrôle migratoire, porterait atteinte aux principes fondamentaux de la démocratie et de l'État de droit. L'actualité récente, avec notamment un projet de loi controversé, a alimenté la colère des manifestants et renforcé la détermination du CRACPE à défendre les droits des migrants et des personnes sans papiers. \L'un des principaux points de discorde est un avant-projet de loi qui, s'il est adopté, autoriserait les forces de l'ordre à forcer l'entrée des domiciles et à effectuer des perquisitions, y compris au petit matin, dans les foyers hébergeant des personnes sans titre de séjour. France Arets, responsable du CRACPE, exprime une vive inquiétude face à cette proposition qu'elle qualifie d'atteinte grave aux libertés individuelles. Elle dénonce la création d'un outil supplémentaire pour les arrestations et l'enfermement des personnes, assimilant la mesure à une forme de répression. L'organisation craint également que des décisions prises au niveau européen, qui favorisent l'enfermement de familles entières, y compris des enfants, ne soient imitées par le gouvernement fédéral belge. Ces mesures, selon le CRACPE, contreviennent aux recommandations du Conseil d'État et de la Ligue des Droits Humains, et bafouent des droits fondamentaux tels que le droit d'asile, le droit à la vie privée et familiale. La responsable du CRACPE souligne l'urgence de défendre ces droits face à une législation qu'elle perçoit comme un recul démocratique. \Le cortège, initialement prévu pour défiler dans les rues de Liège, a finalement choisi de se diriger vers le centre fermé de Vottem, un lieu symbolique de la politique d'enfermement des migrants. Ce choix visait à attirer l'attention sur les conditions de détention et à soutenir les personnes enfermées dans ce centre. La manifestation a été l'occasion pour les participants d'exprimer leur solidarité envers les migrants et de réaffirmer leur opposition aux politiques migratoires restrictives. Des slogans et des banderoles témoignaient de la détermination des manifestants à défendre les droits des personnes migrantes. L'action du CRACPE et de ses soutiens souligne l'importance de la vigilance citoyenne face aux mesures législatives qui pourraient porter atteinte aux droits fondamentaux. Le collectif entend poursuivre son combat, en multipliant les actions de sensibilisation et de mobilisation, pour faire entendre la voix des personnes migrantes et pour défendre une politique migratoire respectueuse des droits humains. La manifestation de Liège est un signal fort, rappelant l'importance de la solidarité et de la lutte pour la justice sociale





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