Manifestation à Namur : des groupes casseurs perturbent la manifestation pacifiste

Des élèves de Namur se sont organisés pour manifester contre les mesures du gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles qui touchent l'enseignement. Mais des groupes casseurs se sont immiscés dans les rangs, causant de la casse et des dégâts.

Des élèves de Namur s'étaient organisés pour manifester contre les mesures du gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles qui touchent l'enseignement. Ils se sont mobilisés dans le calme, mais des groupes casseurs se sont immiscés dans les rangs, causant de la casse et des dégâts.

La Police procède à des arrestations et lance un appel au calme. Les autorités demandent à tout le monde de continuer la mobilisation dans le calme et de se tenir éloigné des casseurs. Des jeunes ont quitté la place pour ne pas rester à proximité du groupe de casseurs et se promènent désormais par petits groupes avec slogans, cartables et pancartes.

Le climat reste très tendu à cause de casseurs qui n'ont rien à voir avec le mouvement de contestation des étudiants namurois





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