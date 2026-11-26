Des centaines d'agriculteurs européens convergent vers Bruxelles pour dénoncer la possible réduction de 20% des fonds de la politique agricole commune pour 2028-2034.

Plusieurs centaines d'agriculteurs venus des quatre coins de l'Union européenne se sont rassemblés ce jeudi pour exprimer leur colère face aux perspectives de réductions budgétaires. Le cortège, tracteurs en tête, a commencé sa progression place du Luxembourg avant de rallier la place Schuman, siège de la Commission et du Conseil européens. Cette mobilisation pacifique marque une étape cruciale dans la défense des intérêts du secteur primaire face aux nouvelles orientations financières de l'UE.

Contexte historique et réduction budgétaire

L'agriculture a longtemps constitué le principal pilier de la politique et du budget européens, occupant une place centrale dans les priorités de Bruxelles. Dans les années 1980, environ 70% du budget européen était encore consacré aux agriculteurs, soulignant l'importance stratégique accordée à ce secteur. Toutefois, la donne pourrait radicalement changer avec le prochain cadre financier pluriannuel (2028-2034), où cette part pourrait tomber sous la barre des 20%. En outre, les aides aux agriculteurs devraient également diminuer dans le prochain budget, même si l'ampleur de cette baisse n'est pas encore connue avec précision.

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Position des organisations agricoles belges

Le Boerenbond et la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA), qui représentaient la Belgique au sein du rassemblement, ont souligné en chœur qu'une réduction de 20% du budget de la politique agricole commune (PAC) était inacceptable. Ces deux organisations, parmi les plus influentes du pays, ont fermement dénoncé cette orientation. Elles estiment que cette mesure est particulièrement injuste et prématurée compte tenu des circonstances actuelles. Les organisations ont pointé du doigt le fait que les contraintes sont toujours plus nombreuses pour les producteurs.

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Pression des États-membres et avenir immédiat

Plusieurs États-membres, avec des intérêts économiques variés, font pression pour réduire encore davantage les budgets consacrés aux agriculteurs. Cette dynamique crée un contexte de tension supplémentaire pour les producteurs qui se sentent mis de côté. Face à cette situation précaire, les agriculteurs se préparent déjà à une nouvelle mobilisation, nettement plus importante, le 17 décembre prochain. Cette date marque probablement le début d'une vague de protestations plus large, visant à contrer les décisions prises à Bruxelles par les représentants des États membres.