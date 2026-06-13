Manifestation contre le racisme à Belfast après une vidéo d'attaque au couteau

Des personnes se rassemblent pour une manifestation contre le racisme et appellent au calme dans le centre de Belfast, en Irlande du Nord, le 13 juin 2026, après quelques nuits de désordres qui ont frappé la ville lorsqu'une vidéo d'une attaque au couteau a été diffusée.

Des personnes se rassemblent pour une manifestation contre le racisme et appellent au calme dans le centre de Belfast , en Irlande du Nord, le 13 juin 2026, après quelques nuits de désordres qui ont frappé la ville lorsqu'une vidéo d'une attaque au couteau a été diffusée.

Cette vidéo a montré l'agression d'un homme par un individu armé d'un couteau. La victime, Stephen Ogilvy, a été gravement blessée et est actuellement hospitalisé. La police a arrêté un suspect, Hadi Alodid, un Soudanais de 30 ans, qui a été inculpé pour tentative de meurtre. Il a comparu devant un juge et a été maintenu en détention jusqu'à une prochaine comparution le 8 juillet.

Les émeutiers, souvent de jeunes hommes masqués, ont visé des habitations de personnes issues de minorités ethniques. Le rassemblement a été organisé par l'association Unite Against Racism et a rassemblé des personnes venant de quartiers populaires majoritairement unionistes. Les manifestants ont appelé au calme et ont rendu hommage à la victime de l'attaque. Des acclamations et des applaudissements ont retenti lorsqu'un intervenant à la tribune a rendu hommage à Stephen Ogilvy.

La famille de la victime a demandé aux médias et au public de respecter sa vie privée. Les désordres ont commencé après la diffusion de la vidéo de l'attaque au couteau et ont été suivis d'affrontements avec la police mercredi. Les manifestants ont appelé à la fin des violences et à la justice pour la victime et le suspect





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