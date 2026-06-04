Manifestation dans l'enseignement francophone à Bruxelles: débordements et tensions politiques

Une manifestation d'élèves et d'enseignants contre les économies dans l'éducation a dégénéré à Bruxelles, avec des heurts violents et une intervention policière musclée. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a entamé le débat sur les mesures d'économies, suscitant des réactions vives dans l'opposition et des appels au calme.

Une manifestation d'élèves et d'enseignants de l'enseignement francophone à Bruxelles a dégénéré aujourd'hui, donnant lieu à des affrontements avec la police et des actes de vandalisme.

Alors que le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'apprêtait à voter une série de mesures d'économies dans l'éducation, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville pour exprimer leur colère. Si la majorité des 3 000 manifestants ont protesté pacifiquement, une minorité d'individus a provoqué des incidents, incendiant des poubelles et lançant des feux d'artifice en direction des forces de l'ordre.

La police a répliqué en faisant usage de canons à eau et de gaz lacrymogène, notamment contre des enseignants et des lycéens venus défendre leur système scolaire. Dans les rangs politiques, les réactions n'ont pas tardé. Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a qualifié les émeutiers de "racailles" sur Instagram, les accusant de manquer d'éducation et de valeurs. Il a plaidé pour l'envoi de ces jeunes dans des bootcamps afin qu'ils apprennent la discipline et réparent les dégâts causés.

De son côté, Yvan Verougstraete, président du parti Les Engagés, a été pris à partie par des manifestants dans la rue de la Loi, près du Parlement. Il a dû être escorté par la police pour se mettre en sécurité. Malgré ces tensions, Verougstraete a défendu les réformes proposées, les jugeant nécessaires pour assurer la pérennité de l'enseignement francophone à long terme, tout en affirmant que personne ne perdrait son emploi, en particulier les jeunes enseignants.

Au sein du Parlement, le débat sur le décret-programme contenant les mesures d'économies a débuté vers 16 heures dans une ambiance houleuse. L'opposition, menée par le PTB, a contesté la régularité de la convocation de la séance, dénonçant une violation du règlement intérieur qui prévoit un délai de 84 heures. Une motion visant à annuler la séance a été rejetée par la majorité. Les discussions se sont poursuivies dans un climat tendu, les députés échangeant arguments et accusations.

Après une suspension de séance demandée par l'opposition, les travaux ont repris pour débattre du fond du texte. La rédaction finale du décret devrait intervenir tard dans la soirée, sous la pression de la rue et des syndicats qui promettent de nouvelles actions





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