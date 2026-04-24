Manifestation des policiers bruxellois : un apaisement après une rencontre avec le MR

Les syndicats policiers bruxellois ont manifesté ce vendredi matin pour dénoncer les projets de réforme du gouvernement fédéral et l'absence d'initiatives pour améliorer l'attractivité de la profession. Une rencontre avec le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a permis d'obtenir des engagements positifs, mais les syndicats restent prudents.

Une importante manifestation de policiers bruxellois a débuté ce vendredi matin à partir de 06h30, orchestrée par plusieurs syndicats policiers. L'objectif principal de cette action est de dénoncer les projets de réforme du gouvernement fédéral, et plus particulièrement ceux proposés par le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin (MR).

La situation a évolué avec une rencontre entre les représentants syndicaux et le président du MR, Georges-Louis Bouchez, un entretien qui semble avoir apporté un certain apaisement aux syndicats. Les policiers expriment un profond mécontentement face à ce qu'ils perçoivent comme un manque de considération de la part du gouvernement, notamment en matière de revalorisation salariale et de prise en compte des risques et de la pénibilité inhérents à leur profession.

Eddy Quaino, représentant CGSP Police, a souligné que malgré les promesses de revalorisation salariale et de réformes des pensions, aucune mesure concrète n'a été mise en œuvre. Vers 07h00, environ 500 agents de police se sont rassemblés devant la gare centrale de Bruxelles, démontrant leur détermination à faire entendre leurs revendications. Les syndicats dénoncent une baisse significative des candidatures à la police, attribuant ce phénomène à un manque d'attractivité salariale par rapport à d'autres professions du secteur de la sécurité.

Ils insistent sur la nécessité d'une approche spécifique pour les métiers particulièrement exigeants au sein de la police, qui ne trouvent plus d'attrait auprès des candidats potentiels en raison des niveaux de rémunération et de compétences requis. Les policiers réclament une revalorisation salariale et statutaire, une amélioration de leurs conditions de travail sur le terrain, et une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur métier.

Ils s'opposent également à la réforme des pensions, demandant le maintien d'un régime de retraite anticipée similaire à celui qui existait auparavant. Le régime de non-activité préalable à la pension, mis en place en 2014, ne concerne qu'une partie du personnel, et les policiers embauchés après cette date ne bénéficient plus de mesures spécifiques tenant compte des risques et de la pénibilité de leur travail, ce qui est perçu comme un problème majeur.

Les syndicats dénoncent une pénurie de plus de 3.000 policiers à l'échelle nationale, qu'ils estiment être maquillée par le gouvernement fédéral en recourant au déploiement de militaires dans les rues. Après un rassemblement initial à la gare centrale, les manifestants se sont dirigés vers le siège du Mouvement Réformateur pour une rencontre avec Georges-Louis Bouchez et le chef de cabinet du ministre Quintin, ce dernier étant absent de la réunion.

Suite à une heure et demie de discussions, les syndicats ont exprimé un soulagement visible, affirmant que leur mobilisation n'avait pas été vaine et que Monsieur Bouchez avait démontré une profonde prise de conscience des problèmes soulevés. Des engagements positifs ont été obtenus concernant l'attractivité de la profession et les questions liées à la fin de carrière.

Vincent Gilles, président national du SLFP Police, a qualifié ces engagements de prometteurs, tout en appelant à la prudence et à la concrétisation des mesures annoncées. La question des salaires sera abordée à la fin du mois de juin, tandis que les discussions sur les pensions reprendront en septembre. Il est important de noter que certains syndicats, comme la CGSP, ont déjà déposé un préavis de grève pour la période du 12 mai au 30 juin





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