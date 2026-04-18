Manifestation en Croatie contre l'inflation galopante et la baisse du pouvoir d'achat

Des milliers de Croates ont manifesté à Zagreb pour exiger une augmentation du salaire minimum, des salaires moyens et des pensions, face à une inflation qui frappe durement le pays, la plus élevée de la zone euro. Les syndicats proposent un compromis au gouvernement pour améliorer les conditions de vie des citoyens.

La Croatie est actuellement le théâtre d'une profonde inquiétude économique, marquée par un taux d'inflation alarmant qui dépasse significativement celui de la zone euro. En mars, le pays a vu son inflation atteindre 4,89%, un chiffre qui contraste vivement avec la moyenne de 2,6% enregistrée dans l'ensemble de la zone euro.

Cette situation a conduit à une mobilisation populaire massive, orchestrée par les principales confédérations syndicales et l'association des retraités, qui ont organisé une manifestation dans le centre de la capitale, Zagreb. Les rues ont résonné des slogans des manifestants brandissant des pancartes telles que 'Stop à la taxe sur la pauvreté' et 'Si tout a augmenté, pourquoi pas nos salaires ?'. Le cortège s'est finalement rassemblé sur la place Ban Jelacic, un lieu emblématique de la ville.

De nombreux travailleurs venus d'autres régions du pays se sont joints à ce mouvement, témoignant de l'ampleur de la préoccupation nationale. La présence de travailleurs, de retraités et même d'étudiants souligne la dimension intergénérationnelle et sociale de cette protestation, qui vise à attirer l'attention sur une dégradation généralisée du pouvoir d'achat.

Au cœur des revendications se trouve une demande pressante d'amélioration des conditions de vie, particulièrement ressentie par les salariés et les retraités. Mladen Novosel, président de l'Union des syndicats autonomes de Croatie, a qualifié ces exigences de 'pas déraisonnables' et a présenté au gouvernement une proposition de compromis en deux volets. Les syndicats réclament une augmentation substantielle du salaire minimum net, le portant à 1100 euros, ainsi qu'une revalorisation du salaire moyen net à 2200 euros, comparé aux niveaux actuels d'environ 800 et 1500 euros respectivement.

Parallèlement, une attention particulière est portée aux pensions de retraite, avec une demande d'augmentation de la pension moyenne de 700 à 1100 euros. Ces chiffres illustrent la volonté des syndicats de corriger un déséquilibre croissant entre le coût de la vie et les revenus disponibles, un problème qui affecte directement le quotidien de millions de Croates.

L'objectif principal de cette manifestation, tel qu'énoncé par les organisateurs, est de 'réveiller les travailleurs croates, la population, les retraités et les étudiants'. Il s'agit de raviver la conviction que la lutte pour de meilleures conditions en Croatie est non seulement nécessaire mais aussi possible, offrant une alternative à l'émigration croissante des jeunes et des travailleurs qualifiés à la recherche d'opportunités à l'étranger. Cette aspiration à un avenir meilleur sur le territoire national est un moteur puissant derrière la mobilisation actuelle.

La Croatie, membre de l'Union européenne depuis 2013, se retrouve dans une position paradoxale au sein du bloc européen. Bien qu'elle se classe sixième en termes de prix alimentaires, une mesure qui reflète le coût élevé des biens de première nécessité, elle ne figure qu'au 19ème rang en ce qui concerne le salaire mensuel moyen. Cette disparité crée une pression considérable sur le budget des ménages.

Pour illustrer ce point, la part de l'alimentation dans le coût de la vie en Croatie s'élève à 26,7%, un pourcentage nettement supérieur à celui enregistré dans des pays voisins comme la Slovénie (16,5%) et encore plus en Allemagne (12,5%). Cette différence considérable dans la pondération des dépenses alimentaires révèle la disproportion entre les revenus et les dépenses essentielles pour les citoyens croates. Les consommateurs doivent consacrer une part beaucoup plus importante de leurs revenus aux achats alimentaires, ce qui réduit leur capacité d'épargne et leur pouvoir d'achat pour d'autres biens et services.

Cette situation économique tendue, alimentée par une inflation élevée et des salaires stagnants, est le terreau fertile de la contestation sociale qui s'exprime aujourd'hui dans les rues de Zagreb. Les citoyens aspirent à une justice économique et à des politiques qui reconnaissent l'importance de leur travail et de leur retraite, afin de leur permettre de vivre dignement dans leur propre pays





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