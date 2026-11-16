La FEF dénonce la dégradation des conditions d'études et le relèvement du minerval lors d'une manifestation à Bruxelles, soutenue par les syndicats.

La Fédération des étudiants francophones, également connue sous le sigle FEF, organise une nouvelle mobilisation majeure pour dénoncer l'évolution négative du paysage universitaire belge. Cette action vise principalement à protester contre la hausse significative du minerval, une mesure qui alourdit considérablement la charge financière pesant sur les jeunes apprentis. La fédération considère que ces réformes budgétaires creusent les inégalités sociales au sein du système éducatif.

Impact direct du minerval sur les budgets étudiants

La FEF met en lumière une nette dégradation des conditions d'études qui caractérise la période actuelle. Cette crise touche plusieurs postes de dépenses essentiels pour la vie quotidienne des étudiants. En plus du minerval, les coûts du logement, des transports en commun et de l'alimentation ont connu une augmentation notable. Ces dépenses cumulées rendent l'enseignement supérieur, qui devrait théoriquement servir d'outil d'émancipation et de réduction des inégalités, de plus en plus inaccessible pour une grande partie de la population jeune.

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Logique gouvernementale critiquée par les organisateurs

Derrière les mesures gouvernementales actuelles, la FEF identifie une logique uniforme et préoccupante selon son communiqué diffusé lundi. Cette stratégie consiste à faire porter le poids des choix budgétaires sur les citoyens qui disposent déjà du moins de ressources financières. Cette approche contraste avec l'objectif affiché de favoriser l'accès à l'éducation pour tous, indépendamment de l'origine sociale. Les organisateurs estiment que cette politique exclut indirectement les jeunes issus de milieux modestes de l'accès à un enseignement de qualité.

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Soutien syndical et positions des leaders

Le soutien syndical accordé à cette manifestation coule de source, assurent les organisateurs. Cette coalition rassemble des voix puissantes pour défendre les droits des étudiants. Valérie Glatigny et Elisabeth Degryse, représentant l'Enseignement supérieur, ont rejoint ce mouvement de contestation. Derrière elles, étudiants et travailleurs partagent une même exigence fondamentale : celle de pouvoir vivre dignement. Ils réclament un accès garanti à des services publics de qualité et des droits sociaux solides. Leur but est de construire un avenir qui ne soit pas déterminé par l'origine sociale ou les moyens financiers de chaque individu.

Histoire récente et affluence des manifestations

Cette mobilisation actuelle s'inscrit dans une continuité de contestation étudiante récente. Mi-septembre, au lendemain de la première rentrée académique marquée par le relèvement du minerval, la FEF avait déjà organisé une action similaire. Cet événement avait connu une participation significative, entre 1000 et 2000 personnes y ayant pris part. La persistance de ce mécontentement suggère que les mesures actuelles ne résolvent pas les problèmes structurels identifiés par les étudiants et leurs soutiens syndicaux.