Manifestation massive contre la fermeture d'écoles et la dégradation de l'enseignement

Des milliers de personnes ont manifesté mercredi pour protester contre la fermeture de 50 écoles et la dégradation de l'enseignement depuis 40 ans. Les manifestants appellent à l'unité et à l'écoute des enseignants.

Des étudiants , professeurs et parents se sont réunis mercredi sur l'esplanade Saint-Léonard pour protester contre un décret du gouvernement. Cette manifestation, qui a rassemblé entre 3000 et 4000 personnes selon les syndicats, est la dernière d'une série de mouvements qui ont vu naître des collectifs tels que 'Mars Attacks' et 'Students Attacks'.

Les manifestants expriment leur colère face à la fermeture de 50 écoles et à la dégradation de l'enseignement depuis 40 ans. Isabelle, une manifestante, exprime son inquiétude face aux divisions au sein de l'enseignement et appelle à l'unité. Les enseignants, qui avaient déjà exprimé leur désaccord, sont désormais contraints de se mobiliser jusqu'au bout pour faire entendre leur voix





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