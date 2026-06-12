Manifestations à Bruxelles : affrontements entre opposants à Jordan Bardella et forces de l'ordre

Des heurts ont éclaté lors d'une manifestation contre la venue du dirigeant du Rassemblement National, Jordan Bardella, au Parlement flamand. Les manifestants ont lancé des projectiles et brisé des vitres. Aimen Horch de Groen condamne les violences. Bardella réaffirme son opposition à l'immigration.

Des heurs ont éclaté hier soir à Bruxelles lors d'une manifestation contre la venue du président du Rassemblement National (RN) français, Jordan Bardella , invité à prononcer un discours au Parlement flamand.

Les affrontements ont opposé des manifestants issus de la mouvance Antifa aux forces de l'ordre, qui avaient déployé d'importants moyens pour sécuriser la zone. Alors que la manifestation avait débuté de manière calme sur la place Madou, la situation s'est rapidement dégradée lorsque les protestataires ont décidé de se diriger vers le Parlement, forçant les policiers à bloquer leur passage.

Les manifestants ont alors lancé des projectiles, notamment des oeufs puis des pierres, et ont brisé plusieurs vitres du bâtiment abritant le gouvernement de la Communauté française. Un groupe a également bloqué des rues à l'aide de barrières Nadar, provoquant des tensions avec des automobilistes. Vers 20h30, la foule s'est dispersée sur la place Saint-Josse, mais l'ambiance restait tendue.

En parallèle, Aimen Horch, le président du parti écologiste flamand Groen, a pris ses distances avec les casseurs qui avaient perturbé les manifestations sur l'éducation la semaine précédente. Interrogé dans l'émission De Afspraak, il a affirmé soutenir les manifestants pacifiques en quête de perspectives, mais a condamné fermement les violences et les discours extrémistes qui, selon lui, n'apportent aucune solution.

Cette prise de position a été perçue comme un virage à gauche, mais Horch a rejeté cette analyse, affirmant comprendre pour qui il fait de la politique. Pendant ce temps, Jordan Bardella, accompagné de Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang, a tenu un discours virulent contre l'immigration de masse, qu'il présente comme la plus grande menace pour l'Europe. Il a réitéré sa promesse de ne pas appliquer le pacte migratoire de l'UE s'il accédait au pouvoir.

Les sondages placent actuellement le RN en tête des intentions de vote pour la prochaine élection présidentielle française. Enfin, la Chambre des représentants a adopté une résolution demandant à la Cour des comptes de réaliser un audit sur l'achat urgent de matériel anti-drone et d'aide militaire à l'Ukraine





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