Les agriculteurs wallons et flamands protestent à Bruxelles le 26 novembre 2026. Ils dénoncent une réduction de 20% du budget de la Politique Agricole Commune (PAC), menaçant la viabilité des exploitations.

Une mobilisation significative des agriculteurs wallons et flamands, relayée par d'autres acteurs européens, s'est tenue à Bruxelles le 26 novembre 2026. Cette manifestation coïncidait avec un sommet européen crucial dédié à la négociation du prochain budget de l'Union européenne. L'objectif central de cette mobilisation était de dénoncer les perspectives de réductions budgétaires qui pèsent directement sur le secteur agricole.

Un signal fort au cœur des négociations budgétaires

Florian Poncelet, président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), a qualifié cette mobilisation d'un signal puissant envoyé aux chefs d'État présents à Bruxelles. Bien que l'ampleur numérique de la manifestation ne soit pas nécessairement démesurée, la présence de représentants venus de toute l'Europe confère à cet événement une importance diplomatique majeure. Cette action collective vise à alerter les décideurs sur la vulnérabilité du secteur face aux décisions budgétaires en cours.

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Les débats au sein des vingt-sept États membres de l'Union européenne s'annoncent complexes et longs. Les divergences sont profondes entre les pays contributeurs majeurs, qui refusent d'augmenter leurs parts, et les bénéficiaires nets des aides agricoles et régionales, qui souhaitent protéger leurs enveloppes financières. Parallèlement, tous les États réclament davantage de ressources pour la défense et la compétitivité économique.

Une baisse radicale de 20% pour la Politique Agricole Commune

La source principale de l'inquiétude réside dans la proposition de la Commission européenne concernant le budget de la période 2028-2034. Les documents prévoient une diminution de 20% des moyens alloués à la Politique Agricole Commune (PAC). Cette réduction budgétaire s'accompagne d'une absence de budget totalement dédié à la PAC dans le futur cadre financier, laissant une liberté considérable aux États membres.

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Cette nouvelle architecture financière crée une insécurité juridique et économique majeure pour les professionnels du secteur. Anne-Catherine Dalcq, ministre wallonne de l'Agriculture, a exprimé son inquiétude face à cette évolution. La ministre a souligné que l'incertitude grandissante pourrait mener à une concurrence déloyale au sein du marché unique européen.

Des craintes de concurrence déloyale et d'effondrement des revenus

Les éleveurs de bovins craignent que la flexibilité laissée aux États membres n'entraîne des inégalités de traitement. Certains pays pourraient investir massivement dans leur agriculture, tandis que d'autres réduiraient leurs soutiens. Cette situation risquerait de défaire l'unité européenne du secteur, fragilisant la position des agriculteurs qui ne bénéficient pas de aides nationales complémentaires.

Le sentiment d'incompréhension est fort parmi les producteurs. Ils estiment que malgré les discours politiques promettant un soutien, les actions concrètes restent insuffisantes. Sans les aides de la PAC, de nombreuses exploitations n'ont tout simplement pas de revenus. La disparition immédiate de 20% du revenu représentait un choc financier brutal, d'autant plus que les crédits agricoles s'étalent souvent sur dix, quinze, voire trente ans.

L'enjeu de la pérennité et du renouvellement des générations

Les agriculteurs rappellent que le modèle actuel fonctionne sur la production vendue à des prix définis par les marchés mondiaux, notamment pour les céréales, le lait et le sucre. La PAC servait historiquement à garantir un salaire décent. L'exigence européenne d'une production propre augmente les coûts, mais sans aide adaptée, la viabilité économique est compromise.

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Le problème fondamental demeure la capacité à vivre du métier et à assurer son renouvellement générationnel. Les chiffres du renouvellement sont actuellement alarmants, signe d'une crise structurelle profonde. Les agriculteurs réclament des mesures tangibles pour que le métier reste attractif et viable économiquement pour les générations futures face aux pressions des marchés internationaux.