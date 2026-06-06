Manifestations contre les réductions dans l'enseignement français à Bruxelles

Les protestations des étudiants de l'enseignement français à Bruxelles ont dégénéré hier. C'est à nouveau tendu aujourd'hui dans la capitale. Suivez toutes les mises à jour dans notre liveblog.

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Le parlement de la Communauté française a voté sur une série de propositions de réduction des dépenses dans l'enseignement français. Les enseignants, les élèves et les syndicalistes sont descendus à Bruxelles hier pour protester contre les réductions, et la manière dont le gouvernement essaie de les imposer au parlement. Au cours de la journée, il y a eu des incidents dans le centre de Bruxelles, où quelques jeunes ont allumé des feux de signalisation et ont lancé des feux d'artifice.

La grande majorité des manifestants a cependant protesté pacifiquement. Au cours du rassemblement hier sur divers lieux à Bruxelles, la police a arrêté environ 20 manifestants. C'est ce que dit Linda Camarero-Verde de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Elsene. Au total, environ 400 personnes ont été contrôlées et identifiées.

La police est présente en grand nombre à la gare centrale de Bruxelles. C'est après que de nouvelles appels à manifester ont été diffusés sur les réseaux sociaux, et qu'il y aurait aussi des petits groupes de jeunes en noir se déplaçant autour de la gare centrale. Hier et hier, des centaines de jeunes sont descendus dans les rues de Bruxelles pour exprimer leur mécontentement face aux réformes de l'enseignement français.

Parmi eux, il y avait aussi des délinquants qui ont fait déborder la manifestation. Des objets ont été lancés, des poubelles ont été incendiées, et des projectiles ont été tirés vers la police. Le ministre de la Défense, Theo Francken (N-VA), n'a pas un mot gentil pour les casseurs qui se sont mêlés aux manifestants qui ont protesté hier et aujourd'hui contre les réductions dans l'enseignement français.





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