Des milliers de personnes ont manifesté en France le 28 novembre 2026 contre les violences sexistes. Le rapport officiel révèle 123 féminicides en 2024, déclenchant une vaste mobilisation nationale.

Une mobilisation massive s'est déroulée dans plusieurs grandes villes françaises, avec Paris au cœur de l'événement, le 28 novembre 2026. Les cortèges ont rassemblé un nombre massif de participants, soulignant l'urgence du débat public sur les violences faites aux femmes. Selon les autorités préfectoirales, 12.500 personnes ont été comptabilisées dans la capitale, tandis que les organisateurs estiment cette participation à 55.000 personnes. Cette divergence chiffrée reflète l'ampleur réelle de l'engagement citoyen face à une crise structurelle.

Contexte des chiffres de violence en 2024

La mobilisation intervient à la suite de la publication d'un rapport officiel faisant état de chiffres dramatiques pour l'année 2024. Ce document met en lumière plus d'une centaine de féminicides survenus en France laannée précédente, un nombre qui dépasse largement les seuils d'alerte. En parallèle, le rapport indique que 272.000 femmes ont été victimes de viol et que 1,3 million de cas de harcèlements sexuels ont été recensés. Ces statistiques constituent le déclencheur immédiat de la vague de protestations qui parcourt le pays depuis la fin septembre.

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Une mobilisation nationale sous l'égide de diverses organisations

Outre la capitale, des manifestations ont été organisées dans plus d'une trentaine de villes à travers le pays, notamment Lille, Lyon et Marseille. Ces rassemblements, appelés par des associations féministes, des organisations de jeunesse, des syndicats et des gilets jaunes, ont rassemblé entre quelques centaines et 6000 personnes selon les localités. Cette diversité des acteurs sociaux démontre la transversalité du sujet, touchant tous les secteurs de la société. Les cortèges se succèdent régulièrement, créant une dynamique de protestation continue et structurée.

Préoccupations sécuritaires et déroulement de la journée

Le bilan de cette journée du 28 novembre 2026 est globalement calme, bien que quelques incidents aient été signalés à Toulouse, Lyon ou Marseille. La photographie prise par Ibrahim Ezzat pour l'Anadolu Agency sur la place de la République à Paris capture l'ambiance de ce rassemblement historique. Cette situation contraste avec les semaines précédentes, notamment la semaine précédente, où le cortège parisien avait réuni entre 21.500 personnes selon la préfecture de police et 45.000 selon les organisations de jeunesse. Les affrontements avec les forces de l'ordre, parfois observés depuis fin septembre, n'ont pas été la norme cette fois-ci.

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Cohabitation des chiffres et tensions sous-jacentes

Les écarts entre les estimations officielles et celles des organisateurs persistent, rappelant les divergences de la semaine précédente. La préfecture de police et les organisations de jeunesse ont déjà eu du mal à s'accorder sur les effectifs précédents. Cette semaine, le fossé entre 12.500 et 55.000 personnes est encore plus marqué. Ces différences de perception ne diminuent en rien la réalité du mouvement social. Elles soulignent plutôt la difficulté pour les institutions de mesurer l'engagement populaire sur des sujets de société aussi sensibles.

Avenir des manifestations et réponse institutionnelle

La mobilisation continue de gagner en ampleur, avec des appels à la poursuite des rassemblements dans les semaines à venir. Les organisations appelantes souhaitent maintenir la pression sur les décideurs politiques pour obtenir des réponses concrètes. Le rapport de 2024 servira de référence majeure pour évaluer l'efficacité des politiques publiques actuelles. Les citoyens attendent des mesures tangibles pour lutter contre les 272.000 victimes de viol et les 1,3 million de harcèlements sexuels. La pression sociale reste donc intense pour transformer ces chiffres en-actions politiques efficaces.