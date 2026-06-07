Manifestations d'élèves francophones à Bruxelles : tension et arrestations après des votes d'austérité

Le vote d'une série de mesures d'économies dans l'enseignement francophone par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a déclenché des manifestations d'élèves, d'enseignants et de syndicalistes à Bruxelles. Les rassemblements ont été marqués par des incidents, des affrontements avec la police et des arrestations, notamment aux abords de la Gare Centrale. Les jeunes protestataires expriment leur colère face à ces coupes budgétaires et dénoncent des violences policières, tandis que les autorités mettent en cause la présence de casseurs et d'extrémistes.

Des manifestations d'élèves de l' enseignement francophone à Bruxelles ont dégénéré. Aujourd'hui encore, la capitale a connu des troubles. Suivez toutes les mises à jour dans notre liveblog.

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté sur une série de propositions d'économies dans l'enseignement francophone. Enseignants, élèves et syndicalistes étaient descendus hier à Bruxelles pour protester contre ces coupes budgétaires et la manière dont le gouvernement tente de les faire adopter par le Parlement. Au cours de la journée de jeudi, des incidents ont eu lieu dans le centre de Bruxelles, avec des jeunes qui ont allumé des feux et tiré des feux d'artifice.

La grande majorité des manifestants protestait cependant pacifiquement. La police de Bruxelles confirme à notre rédaction que des arrestations ont eu lieu cet après-midi lors de nouveaux incidents aux abords de la Gare Centrale. Ce soir, la situation est redevenue calme.

"Au cours de l'après-midi, un nombre limité d'incidents mineurs se sont produits en plusieurs endroits du centre-ville", déclare la porte-parole Linda Camarero-Verde. "Nos services ont réagi de manière proportionnelle et rapide pour rétablir l'ordre public et sécuriser les lieux. Plusieurs personnes ont été contrôlées et des arrestations ont eu lieu. Le nombre exact n'est pas encore disponible.

La situation est suivie.

" Aux abords de la Gare Centrale de Bruxelles, la situation était à nouveau tendue cet après-midi. La police était massivement présente après des appels sur les réseaux sociaux pour retourner dans la rue. Selon la RTBF, finalement 300 à 400 jeunes se sont présentés. Initialement, la situation était assez calme.

"Les jeunes sont en colère", rapporte une enseignante qui manifestait aujourd'hui à la RTBF. "J'étais là hier et aujourd'hui à nouveau. Je vois des jeunes qui n'ont pas d'autre moyen de se faire entendre. Et qui luttent pour leur droit à une éducation de qualité et contre les violences policières.

" Ensuite, un pétard a été lancé et la situation a finalement escaladé. La police a alors procédé à des contrôles de jeunes. Selon la RTBF, des arrestations ont également été effectuées lors de ces contrôles. La manifestation se serait ensuite déplacée vers le Mont des Arts.

Des arrestations y auraient aussi été réalisées.

"Nous faisons entendre notre voix, mais on ne nous écoute pas", déclare un jeune activiste. "La police ne fait pas la distinction entre nous qui manifestons pacifiquement et les vandales qui détruisent tout. " Lors de la manifestation d'hier en plusieurs points de Bruxelles, la police a interpellé une vingtaine de manifestants. C'est ce que déclare Linda Camarero-Verde de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

Au total, environ 400 personnes ont été contrôlées et identifiées. La police est très présente à la Gare Centrale de Bruxelles. Ceci après que des appels à manifester ont été relayés dans des groupes secrets sur les réseaux sociaux. De petits groupes de jeunes vêtus de noir circuleraient également aux abords de la Gare Centrale.

Hier et avant-hier, de nombreux jeunes sont descendus dans la rue à Bruxelles pour exprimer leur mécontentement face aux réformes de l'enseignement francophone. Parmi eux se trouvaient aussi des casseurs qui ont fait dégénérer les manifestations. Ainsi, des pétards ont été lancés, des poubelles ont été incendiées et des projectiles ont été lancés sur la police.

Le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA) n'a pas non plus un bon mot pour les casseurs qui se sont mêlés à ceux qui ont manifesté hier et aujourd'hui contre les coupes dans l'enseignement francophone.

"Si tu détruis des choses, c'est très stupide", dit-il dans l'émission De afspraak vendredi. "C'est aussi de la voyoucratie à mes yeux", ajoute-t-il en s'adressant au président du Vooruit Conner Rousseau. "Je n'ai pas beaucoup de compassion à cet égard. " "Je pense que plus de discipline - ce que Conner Rousseau met en avant - et une sorte de rééducation, une solution peuvent être une issue pour certains de ces jeunes", poursuit Francken.

Il fait référence à Reboot4You, un genre de programme de rééducation et de réinsertion militaire pour les jeunes.

"Mais nous n'allons pas mettre tous les jeunes qui jettent une pierre ou font quelque chose de mal dans un camp de rééducation de la Défense. Nous avons d'autres priorités.

" Le ministre voit également un lien avec des groupes activistes d'extrême gauche comme Code Rood, qui se seraient mêlés aux manifestants selon lui. "C'est possible, mais cela doit encore être investigué. " "Ça a été toute la journée une sorte de jeu du chat et de la souris entre la police et les casseurs", rapporte le journaliste de VRT NWS Dries Hiroux, sur place. "D'abord, de petits groupes dans la ville ont commis des dégradations.

La police les a ensuite pourchassés, au milieu des touristes. C'était un spectacle remarquable.

" "Aujourd'hui, on remarque à nouveau qu'on a un public divers, mais surtout beaucoup de jeunes", explique-t-il. Pourquoi les gens manifestent-ils aujourd'hui ?

"On n'obtient pas une réponse univoque quand on parle aux gens ici. Il y avait des appels sur les réseaux sociaux de différents groupes.





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