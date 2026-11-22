Des milliers de personnes manifestent en Belgique et en Europe contre la hausse de 59% des dépenses militaires, soit 28,4 milliards d'euros supplémentaires au détriment des services publics.

Une vaste mobilisation citoyenne s'est déroulée en Belgique pour dénoncer la militarisation accélérée de la société et les conséquences sociales de cette orientation stratégique. Cette action a été organisée par plusieurs dizaines d'organisations belges et européennes, incluant des syndicats puissants et l'organisation flamande 11.11.11. Les participants ont exprimé leur colère face à la priorité donnée aux préparatifs de conflits armés plutôt qu'aux besoins sociaux fondamentaux de la population.

Une hausse budgétaire massive de 59%

Le cœur de la contestation réside dans l'augmentation spectaculaire des crédits alloués aux forces armées. Selon les données披露 par les initiateurs de l'action, le budget de la Défense connaît une hausse de 59% au cours de la législature actuelle. Cette envolée des dépenses se traduit par un volume de 28,4 milliards d'euros supplémentaires qui seront injectés dans le secteur militaire. Ces fonds proviennent directement des politiques sociales, de la santé, de l'éducation, de la coopération internationale et de la transition énergétique.

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Cette répartition budgétaire a suscité une vive opposition parmi les organisateurs qui estiment que des milliards d'euros sont dépensés en armes alors que les besoins sociaux sont de plus en plus criants. Les manifestants soulignent que les conséquences du réchauffement climatique deviennent de plus en plus dramatiques, exigeant une attention financière et politique immédiate. L'argument central est que cette militarisation se fait au détriment direct du bien-être collectif et de la durabilité environnementale.

Positions des acteurs et mobilisation sociale

Les organisateurs de cette campagne affirment avec force que ce sont les travailleurs, les familles et la planète qui vont payer le prix de cette militarisation accélérée de la société. Cette prise de position met en lumière les tensions entre les impératifs de sécurité nationale et les obligations sociales de l'État. Les syndicats, en tant que partenaires clés de l'organisation, ont joué un rôle central dans la mobilisation des travailleurs et dans la sensibilisation aux impacts économiques directs de cette décision.

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La mobilisation a touché un public très large, attirant des personnes de tous âges. On observe une forte présence de jeunes, des personnes âgées aux familles avec de très jeunes enfants. Vendredi, des centaines de jeunes étaient déjà descendus dans la rue dans de nombreuses villes de Belgique et d'Europe. Leur revendication porte spécifiquement sur la militarisation de la société, la rhétorique guerrière et l'introduction potentielle du service militaire obligatoire.

Conséquences réelles et perspectives d'avenir

Cette opposition massive interpelle directement les décideurs politiques et les autorités responsables de l'allocation des ressources publiques. Les organisateurs dénoncent un déséquilibre fondamental dans les priorités nationales, où la préparation à la guerre remplace l'investissement dans l'humain et l'environnement. La présence impressionnante de jeunes dans les rues témoigne d'une inquiétude croissante concernant l'avenir de la planète et la pérennité des services publics essentiels.

La dimension européenne de cette action est également significative, montrant que ces préoccupations dépassent les frontières nationales. Les organisations belges et européennes collaborent pour souligner l'urgence de inverser la tendance à la militarisation. Les prochains défis pour les citoyens impliquent de maintenir cette pression sur les gouvernants pour qu'ils réévaluent les budgets et privilégient les secteurs sociaux et écologiques face aux menaces climatiques et économiques actuelles.