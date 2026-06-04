Le parlement de la Communauté française examine un train d'austérité touchant l'enseignement. Des milliers de personnes, notamment des enseignants et des élèves, défilent à Bruxelles et à Namur pour dénoncer des coupes qui menacent la qualité de l'éducation et l'emploi. Bien que la plupart des manifestations soient pacifiques, des incidents ont éclaté, avec des jets de projectiles et des fumigènes. Les manifestants accusent le gouvernement d'imposer ces mesures de manière antidémocratique.

Le parlement de la Communauté française vote aujourd'hui sur une série de mesures d' économies dans l' enseignement francophone . Enseignants, élèves et syndicalistes sont descendus à Bruxelles pour manifester contre ces coupes budgétaires et la manière dont le gouvernement tente de les faire adopter par l'assemblée.

Ce matin, quelques incidents ont éclaté dans le centre de Bruxelles, avec des feux allumés et des tirs de feux d'artifice par certains jeunes. La grande majorité des manifestants protestait cependant pacifiquement. L'atmosphère reste néanmoins tendue. Dans l'hémicycle, le débat précédant le vote a débuté et pourrait se poursuivre tard dans la soirée avant le scrutin effectif





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enseignement Francophone Communauté Française Économies Manifestation Parlement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En un an, forte baisse des chercheurs d'emploi bénéficiant d'une allocation à BruxellesEn excluant les personnes âgées de 65 ans et plus, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés s'élève à 91.893, ce qui...

Read more »

Stagnation des négociations sur la mise à jour des droits des passagers aériens en EuropeLes négociations entre le Parlement européen et les États membres échouent sur la réforme du règlement 261/2004. Alors que le Parlement veut préserver une indemnisation dès trois heures de retard, les États prônent un allégement à quatre ou six heures selon la distance. Le débat, qui doit être tranché par un comité de conciliation, ralentit la protection des voyageurs contre les retards, annulations et surréservations.

Read more »

Manifestations de professeurs et élèves : Des casseurs ont détruit un magasin à NamurDes manifestations de professeurs et élèves se sont déroulées dans plusieurs régions, avec des perturbations et des casseurs qui ont détruit un magasin à Namur.

Read more »

Grève des enseignants : destructions à Namur et débordements à BruxellesEn plein mouvement de grève scolaire, des casseurs ont détruit un magasin à Namur, tandis que des perturbations majeures se font sentir à Bruxelles et dans d'autres régions, accompagnées de manifestations de professeurs en colère. Le décret-programme sur l'enseignement sera voté ce jeudi, sous le regard critique de plusieurs partis.

Read more »