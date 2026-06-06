Manifestations massives en Albanie contre le projet immobilier de la famille Trump

Des milliers d'Albaniens manifestent depuis six jours contre la construction d'un complexe de luxe dans une zone naturelle protégée, un projet lié à Ivanka Trump et Jared Kushner qui suscite une vive opposition.

En Albanie , des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue pour protester contre un nouveau complexe hôtelier de luxe appartenant à la famille Trump , qui devrait être construit dans une ancienne zone naturelle protégée.

C'est déjà le sixième jour consécutif de manifestations. Le projet, d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars, est associé à Ivanka Trump et à son mari Jared Kushner, la fille et le gendre du président Donald Trump. De nombreux manifestants agitaient des drapeaux albanais ou brandissaient des pancartes avec des slogans tels qu'Ivanka, rentre chez toi et l'Albanie n'est pas à vendre.

Certaines étaient signées par la Génération Z. Les manifestants ont défilé ce soir dans le centre de Tirana et se sont rassemblés devant le siège du gouvernement, exigeant la démission du premier ministre Edi Rama. Selon les militants, Rama privilégie les investisseurs étrangers aux intérêts du pays. Le premier ministre n'a pas l'intention d'arrêter le projet et suggère que des forces étrangères attisent les protestations.

Hier, il a déclaré qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter et que le projet n'avait pas encore reçu d'approbation définitive. Plus tôt dans la journée, des centaines de personnes se sont rendues à la lagune protégée de Vjosa-Narta, à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Tirana. Des travaux préparatoires à la construction y ont démarré ces derniers jours, ce qui a encore alimenté les protestations. Sur la plage, certains manifestants portaient des flamants roses gonflables ou en papier.

Ce symbole est devenu celui du mouvement. La lagune est un habitat important pour les oiseaux migrateurs, dont les flamants roses. Selon l'organisation environnementale PPNEA, il s'agit même de l'une des zones de biodiversité les plus importantes de la mer Méditerranée. Le problème n'est pas seulement le manque de transparence, mais aussi le total manque de respect pour la valeur écologique de cette zone, déclare l'activiste environnementale Denisa Kasa à l'AFP.

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