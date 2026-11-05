Manifestations massives en France pour le pouvoir d'achat et la justice sociale

Des milliers de personnes se mobilisent dans toute la France ce jeudi sous les mots d'ordre du pouvoir d'achat, de la justice sociale et de l'urgence climatique avec des grèves massives.

Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce jeudi matin à travers la France, marquant un point d'intensification du mouvement social engagé cette saison automnale. À l'appel d'une large coalition syndicale et étudiante, la population a répondu présente pour réclamer des hausses de salaires significatives, une amélioration concrète du pouvoir d'achat, et une réponse politique face à l'urgence sociale et climatique. Cette mobilisation historique rassemble non seulement les secteurs public et privé, mais voit également le retour sur le devant de la scène des lycéens et des étudiants, souvent en première ligne pour défendre les services publics.

Une mobilisation nationale aux chiffres record

La préfecture de Clermont-Ferrand a recensé la plus forte mobilisation de l'automne dans cette ville avec 5.200 personnes selon les autorités préfectorales, soulignant l'ampleur de la participation dans le Massif Central. Dans le sud, Perpignan a accueilli entre 3.500 manifestants selon le chiffre de la police et 6.000 selon les estimations des syndicats organisateurs. À l'échelle nationale, les autorités attendent un mouvement d'ampleur inédite, avec des projections allant de 500.000 à 700.000 personnes hors de la capitale, et entre 40.000 à 80.000 manifestants au cœur de Paris.

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Le ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du ministre Laurent Nuñez, a annoncé avoir mobilisé 70.000 policiers et gendarmes pour assurer le maintien de l'ordre. Cette déploiement massif s'accompagne d'une promesse de réponse d'une extrême fermeté face à d'éventuels débordements, dans un contexte où des violences et des affrontements avec les forces de l'ordre ont déjà marqué les journées précédentes, notamment le 17 octobre dernier.

Grèves massives dans l'éducation supérieure et secondaire

Le secteur éducatif est touché de plein fouet par cette journée de grève générale, créant des disruptions majeures pour les élèves et les familles. Le Syndicat National de l'Enseignement Secondaire-Fédération Syndicale Unitiaire (Snes-FSU) dénombre près d'un millier de lycées bloqués ou fermés administrativement sur les 3.700 établissements que compte le pays, un chiffre bien supérieur aux 81 lycées officiellement recensés par le gouvernement à Matignon. Cette discordance met en lumière l'ampleur réelle de la grève dans le second degré.

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Dans l'enseignement supérieur, la situation est tout aussi perturbée, avec 33 % des établissements signalés comme perturbés selon le ministère de l'Éducation, représentant environ 60 universités sur 184. En revanche, l'Union étudiante recense une mobilisation beaucoup plus large, indiquant que 90 % des quelque 70 universités de France sont mobilisées, c'est-à-dire soit bloquées soit fermées. Près de 16 % des enseignants du second degré sont en grève selon les données ministérielles.

Des scènes de blocage ont été observées dès l'aube dans plusieurs grandes villes, illustrant la détermination de la jeunesse étudiante. À Vincennes, en banlieue parisienne, une cinquantaine d'élèves a bloqué l'accès au lycée Alice Milliat en empilant des poubelles. Aglaé, une élève de 16 ans en première au sein de cet établissement pourtant considéré comme l'un des plus favorisés de la région, a souligné la précarité des services, rappelant que même dans leur école, ils n'ont pas d'infirmière.

Revendications syndicales et tensions politiques

Les syndicats porteurs de cette mobilisation, dont la Confédération Paysanne, les gilets jaunes qui ont relancé leurs protestations depuis trois samedis, et les représentants du secteur public, formulent des exigences claires et radicales. Ils réclament une revalorisation du Smic, qui n'a pas connu de coup de pouce depuis 2012, ainsi qu'une augmentation de l'ensemble des salaires. La demande de justice fiscale et la préservation des services publics complètent ce programme, tandis que de meilleures conditions d'études pour les jeunes restent une exigence constante.

Sur le plan médiatique et politique, Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a plaidé sur RMC-BFM TV pour la dignité du travail, lançant un message tant à l'État qu'aux employeurs. Elle a affirmé que les manifestants voulaient simplement vivre dignement de leur travail, résumant ainsi la colère sociale qui traverse les différentes catégories de la population française.

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Ce premier appel depuis la rentrée à rassembler secteur public et privé s'accompagne également de protestations contre les atteintes alléguées à la liberté de manifester. Des interdictions de défiler dans certaines parties des centres-villes ont été prononcées dans plusieurs métropoles, dont Toulouse, Bordeaux, Lyon et Strasbourg, provoquant un bras de fer judiciaire. À Paris, l'intersyndicale a perdu ce recours contre la préfecture de police, mais le cortège reliera finalement la place de la République à la place de la Nation.

Témoignages croisés et attentes citoyennes

Les participants expriment une lassitude profonde face à l'inaction perçue des autorités et une colère grandissante contre la vie chère. Raphaël, agriculteur de 50 ans venu manifester avec ses enfants à Bayonne, a déclaré que cette mobilisation de trois semaines lui semble complètement stérile, déplorant le manque de prise de conscience et la focalisation médiatique sur les casseurs et les poubelles brûlantes plutôt que sur les causes sociales.

Dans le cœur de Paris, sur la rue de Rivoli, des dizaines de lycéens ont fait face à un important dispositif policier. Catherine, 61 ans, professeure d'histoire-géographie, est présente depuis le petit matin avec une dizaine de collègues pour veiller à la sécurité des élèves. De l'autre côté de la capitale, à Marseille, Léa, 31 ans assistante sociale, a exprimé son espoir, expliquant qu'elle en avait ras-le-bol de compter son argent et que ce mouvement social lui redonnait confiance en la capacité collective à se mobiliser.

L'ambiance reste tendue dans certaines zones, comme à Lyon où des tensions ont émergé en tête de cortège. Cette journée marque un moment charnière dans le dialogue social, mettant en lumière les fractures persistantes sur le pouvoir d'achat, les salaires et la qualité des services publics, tout en confrontant l'État à une mobilisation citoyenne sans précédent depuis plusieurs années.