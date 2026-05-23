Des dizaines de milliers de manifestants se sont réunis à Madrid, en Espagne, défendant leur cause sociale contre une situation de chômage élevé et de précarité. La manifestation était organisée, avec des soutientures des Parti populaire (PP) et Vox. Cependant, les autorités locales considèrent que le nombre de manifestants était deux fois plus faible. Il y a eu un risque pour Pedro Sánchez, quand son frère David doit être jugé pour trafic d'influence et que son épouse, Begoña Gómez, fait l'objet d'une enquête dans une autre affaire de corruption. De plus, l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos, qui fut le bras droit de Pedro Sánchez, attend le verdict dans son propre procès pour corruption, qui s'est terminé en mai.

Les manifestants, organisés par la Sociedad Civil Española et soutenus par le Parti populaire et Vox , se sont réunis à Madrid , brandissant des drapeaux espagnols rouges et jaunes dans la Plaza Moncloa, près de la résidence officielle du Premier ministre Pedro Sánchez.

Le rassemblement a également eu lieu alors que son frère David est en train d'être jugé pour trafic d’influence et que sa femme, Begoña Gómez, est l'objet d'une enquête pour corruption. Le Premier ministre a rejeté ces procédures visant sa famille comme étant motivées politiquement. De son côté, l'ex-ministre des Transports José Luis Ábalos attend le verdict de son propre procès pour corruption, qui s'est terminé en mai.

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