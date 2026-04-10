Manon, la Guerrière, se Bat Contre le Cancer du Rein : Un Combat Sans Relâche

Portrait poignant de Manon, une jeune femme belge qui lutte depuis onze ans contre un cancer du rein de stade quatre. Le récit détaille son parcours médical, les traitements suivis, les difficultés rencontrées et son combat constant pour rester positive. Le reportage met en lumière les progrès de la recherche et les défis liés à la détection précoce de cette maladie.

Depuis deux ans, Manon, surnommée la guerrière, partage son combat contre le cancer sur les réseaux sociaux. La vie de cette jeune femme originaire de Tournai a basculé il y a onze ans, à l'âge de 17 ans, lorsque le diagnostic d'un cancer du rein de stade quatre est tombé. Les métastases s'étaient propagées aux vertèbres, le foie était envahi de ganglions, et les poumons étaient également touchés. Le choc a été terrible.

Manon se souvient du sentiment de devoir se battre pour vivre, de la difficulté pour elle et ses parents de se regarder, d'oser poser des questions par peur de la réalité. Le pronostic était incertain, sans connaître l'espérance de survie. Son adolescence, sa jeunesse, ont été volées. Les traitements lourds, avec leurs effets secondaires, ont suivi : vomissements constants, et surtout, la perte de cheveux, une épreuve psychologique difficile. Sa petite sœur Armelle, consciente du danger, témoigne de la force et de la combativité de Manon. \Après plusieurs traitements, incluant l’immunothérapie, l’état de Manon s'est amélioré, avant de subir une récidive avec une tumeur au cervelet. Le soutien indéfectible de sa maman est devenu essentiel. La mère de Manon, consciente de la maladie et de son impact, décrit sa fille comme formidable, intelligente et dotée d'un caractère fort. Elle-même doit faire preuve de force pour l'épauler. Aujourd'hui, à 28 ans, le quotidien de Manon est rythmé par les médicaments et les examens médicaux. Un PET scan récent au CHIREC à Bruxelles a permis d'évaluer l'efficacité de son traitement actuel. Max Lonneux, chef de service de médecine nucléaire au CHIREC Delta, explique que cet examen repose sur la fixation d'un traceur radioactif par les cellules tumorales, permettant d'évaluer l'étendue de la maladie. Les résultats se sont révélés encourageants, comme l'a confirmé Ahmad Awada, chef du département d'oncologie médicale au CHIREC, indiquant la poursuite probable du traitement actuel. \Comme Manon, plus de 2 000 personnes sont touchées chaque année en Belgique par un cancer du rein. Les traitements sont personnalisés et la chirurgie n'est pas toujours nécessaire. Des progrès majeurs ont été réalisés ces dernières années grâce à des médicaments innovants qui bloquent les vaisseaux sanguins de la tumeur, améliorant considérablement le pronostic de la maladie, même s'il ne s'agit pas toujours d'une guérison complète. Ahmad Awada souligne les avancées significatives dans le traitement du cancer du rein. Emmanuel Seront, oncologue spécialisé en tumeurs urologiques aux Cliniques universitaires Saint-Luc, met en garde contre la difficulté de détection précoce de ce cancer, souvent asymptomatique, et l'absence de dépistage systématique, qui conduit fréquemment à des diagnostics tardifs. Manon continue de vivre avec la maladie, s'efforçant de rester positive et de savourer les moments précieux avec sa mère et sa sœur. Elle incarne la résilience face à l'adversité, partageant son parcours pour sensibiliser et encourager





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