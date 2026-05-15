Manuel Neuer, le meilleur gardien de but du monde de 2010 à 2024, fait un retour dans l'actu en prolongant son contrat avec le Bayern

Manuel Neuer, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, a annoncé sa prolongation au Bayern avec quelques semaines de retard, après avoir mis fin à sa carrière en sélection. Les performances exceptionnelles de Neuer lors des quarts et demi-finales de la Ligue des champions ont relancé les rumeurs d'un retour en sélection pour la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été.

J'ai pris le temps de réfléchir avant de prendre ma décision. Ici, toutes les conditions sont réunies : avec cette équipe, nous pouvons battre n'importe quel adversaire.

Selon la presse allemande, Neuer devrait encore plus partager son temps de jeu avec l'amiéen venu remplacer Neuer au Bayern à l'avenir. Le Bayern a aussi prolongé le contrat de Sven Ulreich, N.3 dans la hiérarchie des gardiens de but du Bayern, d'une saison. En fin de contrat au 30 juin 2026, Neuer souhaitait initialement prendre fin mars sa décision, mais a demandé un peu plus de temps au club, après deux déchirures musculaires en février et en mars.

De retour, il a prouvé à 40 ans qu'il était toujours aussi decisif dans les buts du Bayern, multipliant les parades en quarts et en demi-finales de la Ligue des champions, face au Real Madrid et au PSG. Ses performances ont une nouvelle fois relancé les rumeurs d'un retour en sélection pour la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été (11 juin-19 juillet), alors que Neuer a mis un terme à sa carrière en sélection à l'issue de l'Euro-2024.

Selon plusieurs médias allemands, Neuer figure sur une liste élargie de 55 noms remise par chaque sélection à la Fifa, dans laquelle les sélectionneurs peuvent puiser pour des éventuelles remplaçants de dernière minute. Formé à Schalke 04, le club de sa ville natale Gelsenkirchen, Manuel Neuer a rejoint le Bayern à l'été 2011 et s'est installé au fil des années comme le meilleur gardien de but du monde au cours de la décennie 2010, révolutionnant le poste.

Avec le Bayern, Neuer compte deux sacres en Ligue des championnats (2013 et 2020), 13 titres de champions d'Allemagne et peut ajouter la semaine prochaine une septième Coupe d'Allemagne (finale samedi 23 mai contre Stuttgart) à son palmarès (dont une avec Schalke 04). Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenu





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Manuel Neuer Le Meilleur Gardien De But Du Monde Bayern Prolongement Du Contrat Coupe Du Monde En Amérique Du Nord Seulement Quelques Semaines De Retard

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