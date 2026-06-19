Manzambi réalise son premier doublé en Coupe du monde

Manzambi, joueur du Servette FC, a réalisé son premier doublé en Coupe du monde. Le jeune joueur a marqué deux buts face à la Suisse, mettant ainsi fin à son parcours formatif.

C'est incroyable, c'est le premier doublé de toute ma carrière et puis en plus en Coupe du monde alors qu'on sait qu'on n'a pas commencé de la meilleure des façons.

Franchement, c'est un rêve d'enfant. Né en 2005 du côté de Genève, Manzambi a réalisé sa formation au Servette FC avant de ponctuer son parcours formatif à Fribourg, le club qui l'emploie encore aujourd'hui. Mais les grands clubs se bousculent désormais au portillon, les noms du PSG et de Manchester United ont notamment circulé.

Devenu un pion essentiel de Fribourg, Johan a marqué les esprits en Bundesliga et en Europa League, dont le club a atteint la finale (perdue contre Aston Villa). En championnat allemand, le Suisse a disputé 27 matches et inscrit cinq buts. Le milieu de terrain a également joué quinze matches et inscrit deux buts en Europa League.

Mais plus encore que ses buts, c'est la polyvalence du jeune joueur qui est son principal atout et fait de lui une cible pour des grosses écuries européennes. Les éloges pleuvent depuis sa performance consistante de ce jeudi soir, mais les observateurs du championnat allemands avaient déjà perçu le fort potentiel du Genevois, à l'image de Manzambi est un joueur polyvalent. Il peut beaucoup courir, il est très fort techniquement, il sait dribbler, il sait marquer des buts.

À seulement vingt ans, il a aussi déjà disputé 14 matches pour la Suisse, avec cinq buts inscrits (dont son doublé dans cette Coupe du monde). Connaît, lui aussi, les qualités de son joueur et ce qu'il peut apporter à la Nati. Il ne s'est pas trompé ce jeudi en décidant de le faire monter au jeu, bien que certains regrettent déjà qu'il n'ait pas été titularisé.

Mais après cette montée couronnée de succès, remettre le jeune joueur sur le banc pour les prochaines rencontres pourrait faire crisser des dents. Même si ses deux prestations précédentes n'étaient pas spécialement étincelantes. Un problème de luxe se pose désormais pour le sélectionneur suisse, comment gérer ses éléments offensifs… Prochain rendez-vous, face au Canada le 24 juin





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