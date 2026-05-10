Marc Carnevale, Alain Duvivier, Epolo Mabita et Freddy Tougaux : la concurrence pour l'hymne officiel des Diables Rouges

Marc Carnevale, Alain Duvivier, Epolo Mabita et Freddy Tougaux ont tous sorti leur propre clip pour le hymne officiel des Diables Rouges. Ils s'amusent, parodient et rivalisent pour conquérir le public. Marc Carnevale, grand mélomane, reçoit régulièrement les plus grandes stars de la chanson française dans son restaurant. Alain Duvivier utilise l'intelligence artificielle dans son clip. Epolo Mabita a donné une deuxième vie à son hymne Les Diables Go. Freddy Tougaux a sorti sa chanson Diablo. Ils se partagent le même objectif : faire danser et se divertir avec le public. Les clips à découvrir ci-dessous : Source : reportage d'Aurélie Henton, Gaëtan Zanchetta, Julien Raway et Mathieu Langer

Go Belgium, du restaurateur liégeois star des réseaux Marc Carnevale , s'offre un clip qui fait la part belle aux frites, à la fête et à l'autodérision, comme son idole : 'Le Grand Jojo c'est le taulier.

Quand on pense à l'équipe nationale belge, aux Diables, c'est le Grand Jojo. On n'a jamais pu réussir à trouver quelqu'un pour remplacer le Grand Jojo. Donc c'est vraiment une parodie et un hommage puisque j'ai rencontré le Grand Jojo plus d'une fois', explique Marc Carnevale, grand mélomane qui reçoit régulièrement les plus grandes stars de la chanson française dans son restaurant.

'Je la vois vraiment bien chantée par tous les supporters dans les bars et les stades', ajoute-t-il. Alain Duvivier utilise, lui, l'intelligence artificielle dans son clip de 'Ce sont nos Diables'. Il y met en scène toute une série de personnalités belges, du couple royal à Tatayet. Le chanteur Epolo a, de son côté, donné une deuxième vie à son hymne 'Les Diables Go'.

'L'équipe nationale, quoi de plus fédérateur que cette équipe-là ? J'ai eu envie d'écrire une chanson qui rassemblait les gens, qui rassemblait tout le monde, qui amène une super bonne énergie. Cette chanson, je la vois vraiment bien chantée par tous les supporters, dans les bars, dans les stades de foot', explique Epolo Mabita, de son nom complet. Sans oublier l'humoriste Freddy Tougaux qui a lui aussi sorti sa chanson 'Diablo'.

Voilà qui représente beaucoup de concurrence pour l'hymne officiel, mais Marc Carnevale n'y voit aucun problème : 'Je crois que c'est la première année qu'il y en a autant. Je ne sais pas du côté néerlandophone, mais ici il y en a 4, 5 ou 6, c'est déjà pas mal. Au lieu d'essayer de savoir pourquoi ou comment, faites plutôt danser dans les cafés de vos régions, faites profiter, rassemblons un peu.

' Epolo est dans le même état d'esprit : 'Je compte faire des petits concours où je vais demander aux gens de se filmer chez eux, de faire des petits bouts de clips et de m'envoyer les vidéos. On fera des montages. Et donc de se retrouver en groupe, mettre la chanson, se filmer. Que ça se partage et que ça se propage.

Parce qu'au final, c'est que de la joie et de la bonne humeur qui va arriver chez les gens.

' Des clips à découvrir ci-dessous : Source : reportage d'Aurélie Henton, Gaëtan Zanchetta, Julien Raway et Mathieu Lange





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