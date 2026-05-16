Marc Marquez, 7e du championnat, est loin des podiums et des victoires, et ses nouveaux soucis physiques semblent remettre en cause ses espoirs de succès

Les récents problèmes de santé physique de Marc Marquez, septuple champion du monde Moto GP, pourraient être l'un de ces facteurs, en raison de sa fracture du pied et de l'opération qu'il a dû subir en décembre 2025.

L'Espagnol, dont la blessure du pied au Mans limitera son participation ce week-end à Barcelone, a également subi une nouvelle intervention chirurgicale pour enlever une vis de sa précédente curetage, car celle-ci lui causait des douleurs persistantes.

En raison de ce nouveau problème, Marquez a caché aux membres de son équipe l'ampleur des maux qu'il endure depuis le début de saison. Par chance, Ducati a publié une vidéo touchante dans laquelle Marquez montre ses peurs et ses douleurs au niveau des nerfs, expliquant : "C'est comme si je pilotais avec un bras et demi.

" Dans la vidéo, on perçoit réellement Marc Marquez, loin des clichés habituels sur lequel on pense, et on se rend compte qu'il n'est pas seulement intéressé par la victoire, mais qu'il est vulnérable, et qu'il a des difficultés physiques à gérer. En Espagne, lors de la 4e course, Marquez a commis une erreur coûteuse, lourdement chuté, et s'est rendu compte que la faute était du souci dans son épaule, ce qui a conduit à la décision d'une nouvelle incursion chirurgicale





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