Marc Marquez est à deux tours du sacre MotoGP au Grand Prix du Portugal. Découvrez les scénarios mathématiques précis pour sa huitième couronne mondiale face à Jorge Martin et Bezzecchi.

Le pilote de Ducati Marc Marquez a frôlé l'opportunité de s'offrir son huitième titre mondial de MotoGP lors de la course sprint du Grand Prix du Portugal. La victoire finale est revenue à l'Italien Marco Bezzecchi d' Aprilia, laissant Marquez à moins de deux tours de la ligne d'arrivée dans une course très disputée sur le circuit de Portimao.

Classement provisoire et écart avec Jorge Martin

Marquez conserve la tête du classement provisoire du championnat, juste devant son rival principal Jorge Martin. L'Espagnol mène actuellement son compatriote d'Aprilia de 62 points d'écart. Marco Bezzecchi occupe la troisième position au général, bien qu'il ait montré une grande vitesse en qualifications. Les trois pilotes restent donc mathématiquement en lice pour le titre mondial à la veille de la course principale.

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Scénarios mathématiques pour le sacre de Marquez

Il faudrait un événement totalement imprévisible pour que cette victoire échappe au pilote madrilène. Marc Marquez décroche son huitième titre mondial en MotoGP en terminant simplement parmi les neuf premiers de la course du dimanche. Cette condition est indépendante du résultat de ses concurrents directs, ce qui rend le scénario très favorable pour le champion de Ducati.

Un deuxième cas de figure permet également au pilote espagnol de remporter le championnat. Si Marquez termine entre la dixième et la quatorzième place, il sera sacré champion du monde à condition que Jorge Martin ne remporte pas la course. Cette stratégie réduit la pression immédiate mais nécessite une certaine précision dans l'exécution.

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Enfin, Marquez peut encore atteindre son objectif en finissant à la quinzième place ou au-delà. Dans cette hypothèse, le titre dépend directement de la performance de Jorge Martin. Le rival d'Aprilia doit obligatoirement se classer mieux que troisième pour conserver ses chances. Toute autre position pour Martin offrirait la couronne à Marquez.

Alternatives et pression à Valence

Même en cas de mauvaise fortune lors de cette épreuve portugaise, Marc Marquez conserve une ultime opportunité. La dernière manche du championnat se déroulera à Valence en Espagne les 28 et 29 novembre. Le pilote de 33 ans aura encore deux journées pour renverser la situation, bien que la pression sur ses épaules serait alors immense.

Détails de la course sprint et qualifications du GP

Marco Bezzecchi abordera la course principale du Grand Prix en pole position. Il a déjà remporté la course sprint et vise sa deuxième victoire du week-end sur ce circuit de 4,6 km situé dans le sud du Portugal. Cette performance confirme sa vitesse pure et sa capacité à rivaliser avec les pilotes les plus titrés de la discipline.