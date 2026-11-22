Marc Marquez remporte son 8e titre MotoGP 2026 au Grand Prix du Portugal à Portimão. L'Espagnol de Ducati Lenovo Team consacre son succès en terminant 8e de la course.

Marc Marquez, pilote de l'équipe Ducati Lenovo Team, a officialisé sa victoire au championnat du monde de MotoGP le 22 novembre 2026. La consécration est intervenue à l'issue de la dernière course de la saison, le Grand Prix du Portugal, disputé sur le circuit international de l'Algarve à Portimão. Ce résultat marque l'aboutissement d'une campagne compétitive où le champion espagnol a dû attendre l'avant-dernière manche pour sceller son destin.

Course décisive et stratégie de Marquez

Pour devenir champion du monde, Marc Marquez devait impérativement franchir la ligne d'arrivée dans les neuf premières positions. Il entrait dans ce dernier dimanche avec une avance confortable de 55 points sur le champion du monde en titre, Jorge Martín, et de 62 points sur l'Italien Marco Bezzecchi. Ces deux pilotes italiens de chez Aprilia représentaient les seuls dangers restants pour sa couronne.

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Durant la course de 25 tours, Marquez a adopté une gestion prudente de ses ressources physiques et mécaniques. Partant en tête, il a progressivement reculé au classement pour se positionner en neuvième position après 20 tours parcourus. Cette stratégie défensive lui a permis de maintenir son statut de champion jusqu'au drapeau à damier, garantissant ainsi son titre quel que soit le résultat de ses rivaux directs.

Podium dominé par Aprilia et victoire de Bezzecchi

La course elle-même a vu la supériorité de l'écurie Aprilia. Marco Bezzecchi a remporté l'épreuve, marquant son septième succès de la saison 2026. Il a devancé son coéquipier, l'Espagnol Jorge Martín, sur le podium. Cette double performance a scellé le sort du championnat pour les prétendants au titre, Martin restant à 55 points du leader.

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La troisième place du podium est revenue à Raul Fernandez, également pilote Aprilia Trackhouse. Cette arrivée a été rythmée par la chute du Brésilien Diogo Moreira sur Honda au cours du dernier tour. Cet incident a permis à Marquez de consolider sa position et de dépasser la ligne d'arrivée en huitième position, juste devant le peloton des poursuivants.

Héritage historique et statut de Marquez

Avec cette victoire, Marc Marquez, âgé de 33 ans, atteint un cap historique dans sa carrière. Il devient le pilote le plus titré de l'histoire de la catégorie reine, portant son palmarès à huit titres mondiaux. Ce sacre est son deuxième consécutif, le premier ayant été remporté en 2025.

Ce résultat place l'Espagnol seul à la troisième place du palmarès général des champions motocyclistes de tous les temps. Il devance notamment Dani Pedrosa et Valentino Rossi. Il se situe juste derrière l'Italien Giacomo Agostini, qui détient le record avec 15 titres dont huit en MotoGP, et l'Espagnol Angel Nieto avec 13 titres dans les petites cylindrées.

La carrière de Marquez reste riche de dix titres mondiaux au total. Ses premiers succès datent de 2010 en catégorie 125cc et de 2012 en catégorie Moto 2. Ses victoires en MotoGP s'étaient succédé en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 avant son retour triomphal en 2025 et 2026. Cette régénération après plusieurs années de lutte avec Honda confirme son statut d'icône du sport mécanique.