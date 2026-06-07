Marche blanche à Fleurance en hommage à Lyhanna etquestionnements sur les défaillances judiciaires

Des milliers de personnes ont défilé à Fleurance pour rendre hommage à Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte dans un silo à grains. Un suspect déjà visé par des plaintes pour agressions sexuelles a été interpellé. Le ministre de la Justice a reconnu des dysfonctionnements.

Des milliers de personnes ont participé à une marche blanche à Fleurance en France pour rendre hommage à Lyhanna , une jeune fille de 11 ans.

Son corps a été découvert jeudi dans un silo à grains. Les circonstances de son décès restent floues, mais un suspect de 41 ans a déjà été interpellé ; des plaintes pour agressions sexuelles avaient été déposées contre lui par le passé. La marche s'est déroulée à Fleurance, près de Toulouse, le village où habitait la victime et d'où elle a disparu le vendredi 29 mai.

Une semaine plus tard, son corps a été retrouvé dans un silo à grains d'un village situé à quinze kilomètres de là. Les participants étaient vêtus de blanc, certains portant des fleurs blanches. Les parents et le frère de Lyhanna ont mené le cortège, derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire : "Plus jamais ça ! Nous t'aimons.

Tu nous manques.

" L'affaire Lyhanna a suscité une vive émotion en France, surtout après la révélation que le principal suspect, âgé de 41 ans, avait déjà fait l'objet de plaintes pour des faits de nature sexuelle sur mineur en 2022 et en 2025. La première plainte avait été classée sans suite, tandis que l'enquête concernant la seconde est toujours en cours.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a présenté ses excuses à la famille et à la nation française, reconnaissant un échec du système judiciaire dans la protection de l'enfance. Il a admis des dysfonctionnements dans le suivi des plaintes et promis des réformes pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise.

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Cependant, dans le cas précis de l'affaire Lyhanna, ce sont avant tout les questions de sécurité, de protection des mineurs et de responsabilité de la justice qui dominent les débats. La marche blanche a été un moment poignant de recueillement et de colère, transformant la douleur d'une famille en un cri collectif pour exiger des changements profonds dans la prise en charge des signalements d'atteintes sexuelles sur enfants.

Au-delà du drame local, l'affaire Lyhanna interroge l'efficacité des dispositifs de protection de l'enfance en France. Les deux plaintes déposées contre le suspect n'ont pas empêché la survenue du drame, ce qui alimente les critiques envers les institutions judiciaires et sociales. Le ministre de la Justice a lui-même pointé des erreurs dans le suivi des affaires, promise à des "conséquences" pour rétablir la confiance.

Sur le terrain, la manifestation à Fleurance a montré une communauté soudée, mais aussi un besoin de réponses claires sur les défaillances ayant permis que ce crime se produise. La présence de la famille, portant une banderole émouvante, a symbolisé à la fois la douleur et la détermination à ce que "plus jamais ça" ne se reproduise





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