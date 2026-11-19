L'abbaye de Maredsous maintient le marché de Noël malgré l'explosion du 15 novembre ayant blessé cinq personnes. Le lieu restera ouvert sous conditions strictes avec un espace de recueillement.

L'abbaye de Maredsous a officiellement annoncé le maintien du fonctionnement de son marché de Noël annuel. Cette décision stratégique intervient suite à l'incident grave survenu le dimanche 15 novembre en matinée. L'événement a provoqué l'explosion d'une bonbonne de gaz sur le site du festival hivernal.

Contexte de l'incident et bilan médical

L'explosion s'est produite au niveau d'un chalet situé dans le périmètre de l'événement. Cet accident a causé la blessure de cinq personnes présentes sur les lieux. Parmi les victimes, deux ont été hospitalisées en urgence absolue pour des soins immédiats.

Also read Fraude documentaire en hausse sur le marché locatif belge

Processus décisionnel et acteurs impliqués

L'Abbaye de Maredsous a pris cette décision en concertation étroite avec la Commune d'Anhée. L'organisateur Colors Production a également été associé à cette réflexion stratégique. Le Père Abbé et son conseil ont examiné les raisons de maintenir ou suspendre l'événement. La vive émotion liée à l'accident a rendu ce processus difficile.

Sécurité et conditions de poursuite

L'ouverture du marché et de la patinoire reste subordonnée au respect de conditions de sécurité strictes. Ces normes ont été validées par les autorités compétentes avant l'annonce officielle. Les conditions sont mises en œuvre directement par l'organisateur du marché Colors Production. La priorité absolue est le respect des personnes blessées lors de l'incident.

Advertisement

Aménagements spécifiques et espace de deuil

Un lieu de recueillement spécifique sera aménagé à la place du chalet incendié. Les visiteurs pourront y exprimer leur soutien aux victimes et à leurs proches. Cette zone permettra aux fidèles et aux touristes de se recueillir sur le site.

Programme d'animations réduit

Les animations habituelles du marché de Noël seront annulées pour la période restante. Seule de la musique de Noël sera diffusée sur les haut-parleurs du site. Ce format réduit vise à apaiser l'atmosphère tout en maintenant l'activité économique.