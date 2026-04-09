Marché immobilier belge : Les appartements en hausse, stabilisation en Wallonie au premier trimestre 2026

Analyse du marché immobilier belge au premier trimestre 2026 : forte progression des ventes d'appartements, stabilisation en Wallonie après une année d'activité soutenue, et hausse modérée des prix.

Sur l'ensemble du territoire belge, le marché immobilier a affiché des dynamiques contrastées au premier trimestre de l'année. Les ventes d'appartements ont enregistré une progression significative, avec une hausse de 7,8%, surpassant nettement la croissance observée pour les maisons, qui s'est limitée à 1,9%. Cette tendance générale témoigne d'un intérêt accru pour les appartements, possiblement en raison de leur accessibilité relative et de leur emplacement privilégié dans les zones urbaines.

L'analyse détaillée révèle des variations régionales notables. À Bruxelles, le marché immobilier a connu une expansion robuste de 6,1%, signalant une forte demande dans la capitale. La Flandre et la Wallonie ont, quant à elles, affiché une croissance plus modérée de 3,1% chacune, soulignant une stabilisation après une période d'activité intense. Le baromètre de l'activité immobilière met en évidence une évolution significative du marché wallon. Après une année 2025 marquée par une activité soutenue, le marché semble s'être apaisé, reflétant une normalisation progressive. Cette observation corrobore les propos de Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de Notaire.be, qui souligne la nécessité de replacer l'activité immobilière dans un contexte plus conforme aux années précédentes. Il précise que, bien que le premier trimestre de 2026 ait également enregistré une hausse par rapport à celui de 2025, une année déjà qualifiée de remarquable, l'évolution actuelle marque un retour à une dynamique plus stable. L'évolution du marché immobilier est un indicateur clé de la santé économique d'un pays. \Les données relatives aux prix de l'immobilier confirment cette tendance. Au cours des trois premiers mois de 2026, le prix moyen d'une maison en Belgique s'est établi à 359 965 euros, enregistrant une augmentation de 2,8% par rapport à la moyenne annuelle de 2025. Cette hausse reflète la rareté de l'offre et la persistance de la demande, en particulier dans les zones prisées. Le prix moyen d'un appartement, quant à lui, s'est chiffré à 288 250 euros, affichant une progression de 2,2%. Cette différence de croissance entre les maisons et les appartements suggère une plus grande volatilité du marché des maisons et une demande plus stable pour les appartements. L'analyse de ces chiffres met en lumière l'importance d'une stratégie immobilière bien définie, prenant en compte les spécificités de chaque type de bien et les dynamiques régionales. Fednot, l'organisation professionnelle des notaires, souligne également que le contexte d'incertitude international, notamment en raison du conflit au Moyen-Orient, n'a, pour l'instant, pas eu d'impact négatif marqué sur le marché immobilier. Cette observation est encourageante, car elle suggère une certaine résilience du marché face aux événements géopolitiques. Cependant, il est essentiel de suivre de près l'évolution de la situation, car l'impact à long terme pourrait être différent.\L'évolution du marché immobilier belge au premier trimestre de 2026 révèle donc un paysage contrasté, avec une croissance soutenue des appartements, une stabilisation du marché wallon et une hausse modérée des prix. La combinaison de ces facteurs crée un environnement complexe pour les acheteurs et les vendeurs. La capacité du marché immobilier à résister aux incertitudes internationales témoigne d'une certaine robustesse. Les professionnels de l'immobilier, tels que les notaires, jouent un rôle crucial dans l'accompagnement des transactions et dans la fourniture d'informations précises et fiables. La transparence des données et l'analyse continue des tendances sont indispensables pour prendre des décisions éclairées. Les futurs développements du marché immobilier seront influencés par plusieurs facteurs, tels que les taux d'intérêt, les politiques gouvernementales en matière de logement et l'évolution de la situation économique globale. L'attention particulière portée aux dynamiques régionales permet d'identifier les opportunités et les défis spécifiques à chaque zone. En conclusion, l'étude du marché immobilier belge au premier trimestre de 2026 offre un aperçu précieux des tendances actuelles et des perspectives d'avenir. Il est primordial de rester attentif à l'évolution de ce marché dynamique, d'analyser les données de manière critique et de consulter les experts pour prendre des décisions éclairées





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