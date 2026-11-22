Une marche pour la paix a traversé Bruxelles ce jour, organisée par l'alliance belge pour la paix au Moyen-Orient. L'événement visait à soutenir Israël et promouvoir le dialogue intercommunautaire.

Une grande manifestation pour la paix et le soutien à Israël a parcouru les rues de Bruxelles, initiée par l' alliance belge pour la paix au Moyen-Orient et ses organisations partenaires. Le cortège a pris son départ officiel depuis la gare centrale de la capitale, symbolisant une convergence urbaine avant de se diriger vers des lieux symboliques clés de la ville.

Parcours symbolique vers la Grande synagogue

Le défilé s'est rendu devant la Grande synagogue de Bruxelles, marquant une étape centrale dans le tracé de cette journée de solidarité. Après cette halte importante, les participants ont continué leur itinéraire jusqu'à la place Poelaert. Ce déplacement a permis de rassembler un grand nombre de partisans, transformant le centre-ville en un espace de dialogue public majeur.

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Défense du dialogue et des droits égaux

Les organisateurs de la marche ont clairement défini leurs objectifs durant l'événement, affirmant leur intention d'y défendre la paix, le dialogue et les droits égaux pour toutes les communautés du Moyen-Orient. Cette déclaration officielle visait à renforcer les liens communautaires et à promouvoir une coexistence pacifique dans une région souvent tourmentée, tout en apportant un soutien tangible à la population d'Israël.

Témoignage poignant de la baronne Regina Sluszny

La baronne Regina Sluszny, survivante de la Shoah et présidente du Forum des organisations juives, a pris la parole pour exprimer sa profonde douleur face à la situation actuelle. Elle a déclaré que cela lui faisait terriblement mal de constater que l'humanité semble avoir oublié les leçons du passé, soulignant que tout a commencé par des mots avant que la haine ne devienne normale.

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Inquiétudes concernant la sécurité juive

La présidente du Forum des organisations juives a mis en lumière des réalités inquiétantes observées sur le terrain, notant qu'elle voit à nouveau des enfants juifs qui doivent cacher leur étoile de David par peur. Cette préoccupation sécuritaire s'étend également aux lieux de culte, avec des synagogues juives qui nécessitent désormais une protection renforcée, rappelant les dangers historiques associés à la discrimination.

Impact durable sur la communauté bruxelloise

Cette mobilisation publique constitue un signal fort envoyé par l'alliance belge pour la paix au Moyen-Orient et ses partenaires dans la capitale belge. En reliant la gare centrale à la place Poelaert via la Grande synagogue, l'événement a concrétisé une volonté de visibilité et de résilience face aux tensions actuelles, fixant les jalons d'un débat public nécessaire sur l'égalité et la sécurité des communautés.