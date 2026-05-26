Marche solidaire pour le centre de réfugiés de Rixensart

Une journée de marche organisée par l'association Coordination Accueil Réfugiés et le centre Fedasil de Rixensart collecte des fonds pour aménager un espace de détente destiné aux jeunes résidents, tout en présentant les sentiers locaux.

Cette promenade de solidarité, lancée au sein du centre Fedasil de Rixensart, vise à mettre en lumière l'engagement quotidien des bénévoles auprès des réfugiés. Les participants, nombreux et motivés, se retrouveront pour parcourir plusieurs itinéraires de 5, 10, 15 et 20 kilomètres, tous conçus pour offrir un équilibre entre découverte naturelle et challenge physique.

Les parcours de 10, 15 et 20 kilomètres présentent des dénivelés compris entre 100 et 300 mètres, garantissant une expérience sportive adaptée à tous les niveaux. Les sentiers serpentent à travers des paysages typiques de la région: le bois de Rixensart, le Château de Rixensart, le lac de Genval, la réserve naturelle du Carpu, la place d'Ohain et la plage de Renipont.

Après l'effort, les marcheurs seront accueillis dans un cadre convivial, où les bénévoles et le personnel du centre offriront un bar ainsi qu'une petite restauration sur place, favorisant un moment de convivialité et de repos. Le réaménagement des espaces de détente et d'éveil, financé par les dons récoltés, vise à créer un environnement propice à la récupération et à l'éveil des nombreux bébés du centre.

Les organisateurs ont renseigné les participants sur les différents points de départ et de récupération, ainsi que sur les modalités de parking. Un document détaillant les sites disponibles est accessible sur le site des Marches de l'ADEPS. Cette journée solidaire trouve son sens dans le contexte actuel de crises migratoires et souligne l'importance de la cohésion communautaire.

Les bénéfices de la marche seront entièrement reversés à l'association coordination accueil réfugiés, dont la mission consiste à soutenir les résidents en offrant des services adaptés à leurs besoins





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