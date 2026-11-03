Marches ADEPS Wallonies : Itinéraires, Distances et Bénéfices Associationnels

Découvrez les détails des marches ADEPS en Wallonie : parcours naturels à Braine-le-Château, Ciney, Clermont et Godinne avec distances, dénivelés et objectifs financiers précis.

Plusieurs communes wallonnes organisent des manifestations pédestres spécifiques à la fédération Adeps, offrant aux participants la possibilité de parcourir des paysages naturels variés tout en soutenant des causes locales. Ces événements, structurés autour de parcours adaptés à différents niveaux de capacité physique, visent également à préserver le patrimoine rural et à financer des activités associatives.

Pratiques Naturelles à Braine-le-Château

L'association organisatrice privilégie les chemins forestiers et les sentiers escarpés pour garantir une immersion maximale dans la nature, en évitant strictement les revêtements asphaltés. Cette contrainte technique signifie que les itinéraires ne sont pas adaptés aux poussettes, exigeant des participants une certaine mobilité. Les déplacements commencent et s'achèvent à l'Espace Beau Bois, situé rue de Tubize 11, avec des horaires d'ouverture s'étendant de 8h à 18h.

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L'objectif financier de cette édition est clairement défini : les bénéfices générés seront intégralement reversés à l'unité scoute locale. Ces fonds sont destinés à l'entretien courant et à l'amélioration des infrastructures des locaux de l'unité. Une restauration conviviale proposant des produits locaux et faits maison est prévue tout au long de la journée pour accompagner les marcheurs.

Détails Techniques des Parcours de Ciney

Le Syndicat d'Initiative de Sambreville coordonne l'événement à Arsimont, dans le canton de Ciney, en collaboration avec le RFC Chevetogne. Les organisateurs ont dû modifier trois fois le tracé initial pour respecter les restrictions liées aux opérations de chasse dans le Grand Bois de Ham et le bois de Vitrival.

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Les données techniques finales pour les quatre distances proposées sont exactes : 5,31 kilomètres avec un dénivelé positif de 72 mètres ; 9,6 kilomètres pour 153 mètres de dénivelé ; 14,4 kilomètres pour 253 mètres de dénivelé ; et 19,02 kilomètres pour 318 mètres de dénivelé. Le parcours traverse Auvelais, Vitrival, Le Roux et Aisemont, offrant des points de repère géographiques précis.

Le trajet permet d'observer la rivière Biesme, où des castors sont susceptibles d'être aperçus, ainsi que des prairies abritant moutons et oies. Les participants croiseront également le Calvaire de Falisolle. Cette organisation est gérée par une ASBL qui réinvestit chaque euro récolté dans l'organisation de festivités futures, assurant la pérennité de l'événement.

Impact Financier pour le RFC Chevetogne

Cette manifestation est une initiative directe du RFC Chevetogne, un club de football évoluant en Première Provinciale namuroise. La dimension financière est critique pour la survie du club, car la recherche de sponsors dans un village de 600 habitants s'avère difficile. Pascal Mathieu, figure de l'organisation, souligne cette nécessité économique.

Le club utilise également ces événements, incluant la marche Adeps et la randonnée VTT, pour animer la vie locale. Les distances annoncées par le club sont de 5, 10, 15 et 20 kilomètres. Bien que les dénivelés exacts n'aient pas été calculés à ce stade, la topographie vallonnée de la région implique des difficultés physiques significatives pour les participants.

Patrimoine et Paysages à Clermont

Un groupe carnavalesque d'une quarantaine de personnes organise une marche reliant le Bois du Tronquois, l'église de la Sainte-Vierge et la ferme-abbaye de Mestriaux. Les fonds récoltés servent à acheter les costumes annuels, financer la fanfare accompagnatrice et acheter les confettis. Quatre parcours champêtres sillonnant la campagne sont proposés.

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Le circuit de 5 kilomètres reste centré sur le village de Clermont. Le départ se fait au salon communal, passant par la place du Puits, la bascule, la fontaine de l'Orval et l'église Saint-Pierre-aux-Liens construite en 1859. Le tracé traverse la chapelle du Calvaire pour rejoindre le hameau du Pachî dans une vallée pittoresque.

Les marcheurs franchissent ensuite la limite provinciale dans le bois du Tronquois pour rejoindre Strée, un village du Hainaut marqué par une chaussée romaine. Ils y découvrent le pont du Hameau sur la Biesmelle, la ferme de la Salle et l'église de la Sainte-Vierge, édifice reconstruit aux XVIIIe et XIXe siècles sur des fondations romanes.

Enjeux Économiques pour l'École de Godinne

Les parcours de 15 et 20 kilomètres depuis Clermont traversent la route N53 pour pénétrer le cœur du bois de Strée, menant au domaine historique de la ferme-abbaye de Mestriaux. Le tracé de 20 kilomètres s'étend jusqu'à la plaine de Thudinie, offrant un panorama sur Ragnies, un village classé parmi les plus beaux de Wallonie, sans toutefois y entrer.

La restauration finale propose des bières locales et une assiette du terroir garnie par la ferme Al cinse du baron de Thuillies et la boucherie artisanale Briclet de Strée. Par ailleurs, l'ASBL École de Godinne organise sa propre marche Adeps au profit de l'école communale de Godinne, avec des dénivelés respectifs de 170, 240, 430 et 640 mètres pour ses différents circuits.