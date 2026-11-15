Marchés de Noël Liège Woluwe : Sécurité renforcée après Maredsous

Après l'incendie de Maredsous, Liège et Woluwe renforcent la sécurité. Vérifications gaz, électricité et stabilite obligatoires pour les 240 chalets liegeois avant l'affluence attendue.

À l'approche des fêtes de fin d'année, la sécurité des marchés de Noël est au cœur des préoccupations. Nous nous sommes rendus au marché de Noël de Woluwe, déjà ouvert, et à Liège, où les préparatifs battent leur plein. Un reportage signé Samuel Ledoux, Laurent Esnault, David Müller et Nicolas Gustin.

Mémoire du drame de Maredsous

Après l'incendie du marché de Noël de Maredsous, la question de la sécurité se pose à l'approche des fêtes. Quelles précautions sont prises pour qu'un tel scénario ne se produise plus ?

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Un important dispositif de secours a été déployé au marché de Noël de Maredsous, tandis que les visiteurs ont été contraints de quitter les lieux. Le porte-parole des pompiers de la zone Dinaphi déplore plusieurs blessés graves.

Protocoles de vérification à Liège

À Liège, 240 chalets ont été installés pour près de cinq semaines de festivités. Près de deux millions de visiteurs sont attendus. Face à cette affluence exceptionnelle, la sécurité est une priorité. La veille de l'ouverture, Pierre Luthers, organisateur du marché de Noël de Liège, invite une société de certification à venir visiter chacun des chalets.

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Cette société vérifie tout ce qui est gaz, électricité, même stabilité dans certains cas. Ils remettent un rapport qui n'est pas coercitif, qui n'est pas obligatoire pour l'exposant. Mais on conseille fortement à l'exposant de bien vouloir répondre aux remarques qui auraient été faites.

Car le lendemain, ce sont les pompiers de la ville de Liège et les services de sécurité de prévention de la ville de Liège qui passent. Ils demandent le rapport et l'appliquent strictement pour garantir la conformité des installations avant l'ouverture au public.

Risques gaz et interventions des pompiers

Parmi les principaux risques figure le gaz. Une mauvaise manipulation ou une fuite au niveau d'une bonbonne peut rapidement provoquer un incendie, voire une explosion. Les pompiers de la zone Liège 2 contrôlent notamment les installations de gaz présentes sur les stands.

On a une vue essentiellement sur les installations en gaz, détaille Luc Grosdent, lieutenant des pompiers de la zone Liège 2. Généralement, ce sont de petites bouteilles de gaz, des bonbonnes qui sont raccordées.

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On fait attention aux câbles qui raccordent le gaz à l'appareil. On fait attention à l'électricité. On fait attention en fonction du stand, si on doit avoir un extincteur, une couverture sécurité, une couverture antifeu. Ces vérifications techniques sont indispensables pour prévenir tout sinistre majeur.

Application stricte à Woluwe

À Woluwe, ce marché de Noël figure parmi les premiers rendez-vous de la saison. Là aussi, chaque exposant doit se conformer à un cahier des charges strict. En cas de manquement, il risque tout simplement de se voir interdire l'ouverture de son chalet.

On a des consignes de ne pas utiliser des bougies, des choses comme ça, confie une exposante. C'est une question de bon sens. L'organisation des lieux est également passée au crible. L'emplacement des chalets est notamment pensé pour garantir des voies de circulation.

Cette disposition permet de faciliter l'évacuation du public en cas d'urgence. La rigueur des consignes vise à protéger tant les commerçants que les centaines de milliers de visiteurs esperés lors de cette période festive cruciale pour l'économie locale.