Marco Rubio, sous sanctions chinoises, s'échappe grâce à une astuce administrative

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est soumis à des sanctions chinoises depuis 2020 et n'est pas autorisé à entrer en Chine. Pour contourner cette situation, Pékin a trouvé une astuce administrative : modifier son nom en chinois pour créer symboliquement un Marco Rubio non visé par les sanctions. Marco Rubio n'a pas abandonné ses positions critiques envers Pékin et a publié une photo de lui portant un survêtement très particulier, rappelant la tenue imposée à Nicolas Maduro lors de son arrestation.

La présence de Marco Rubio dans la délégation américaine en Chine a donné lieu à une situation particulièrement insolite, comme l'a expliqué notre journaliste Sébastien Rosenfeld.

Le chef de la diplomatie américaine est en effet soumis à des sanctions chinoises depuis 2020. Officiellement, il est même interdit de territoire en Chine. Une situation compliquée au moment d'accompagner le président américain lors de cette visite officielle. Pour résoudre ce casse-tête diplomatique, Pékin a trouvé un étonnant subterfuge.

Les Chinois ont modifié son nom dans la façon dont on l'écrit en chinois, explique Sébastien Rosenfeld. Une petite modificationConcrètement, une légère modification d'un caractère et d'un accent a permis de créer symboliquement un « nouveau » Marco Rubio, qui, lui, n'est plus visé par les sanctions chinoises. Une astuce administrative qui lui permet donc d'entrer sur le territoire chinois et d'accompagner la délégation américaine. Mais Marco Rubio n'a pas pour autant abandonné ses positions critiques envers Pékin.

Avant son arrivée, il a publié depuis l'avion Air Force One une photo de lui portant un survêtement gris très particulier. Selon Sébastien Rosenfeld, il s'agissait du même type de tenue qui avait été imposé à l'ex-président vénézuélien Nicolas Maduro lors de son arrestation. Pas anodinUne référence loin d'être anodine et qui n'a pas été appréciée par les autorités chinoises. Pékin avait déjà dénoncé à l'époque une arrestation jugée « illégale ».

La bonne nouvelle, c'est que Marco Rubio a quand même changé d'idée lorsqu'il est arrivé en Chine. Il a remis sa tenue de diplomat





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