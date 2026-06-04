Margriet Hermans, la chanteuse qui a laissé un vide indéfectible

La chanteuse Margriet Hermans, qui a fait partie de la scène musicale belge, est décédée. Ses fans et les artistes qu'elle a encouragés la pleurent.

Rik Wijnants , zaakvoerder van baandancing De Kaasboerin , a reagié emotionellement à la nouvelle du décès de la chanteuse Margriet Hermans . Elle y apparaissait régulièrement et venait également assister à des débuts d'artistes.

Le nieuws de son décès est arrivé comme un coup de massue à Mol-Postel. Elle était une véritable combattante. Je ne comprends toujours pas comment cela peut arriver, se lamentait Wijnants. Nous avions encore eu quelques contacts et elle avait des problèmes.

Elle prenait la situation jour par jour. Mais personne n'attendait que cela se produise si rapidement. Margriet Hermans était comme une enfant de la maison à De Kaasboerin. Elle se produisait elle-même sur le podium, mais elle se trouvait souvent dans la salle lorsque d'autres artistes y apparaissaient.

Le zaakvoerder Rik Wijnants la décrit comme quelqu'un qui prenait toujours le temps pour tout le monde. Elle ne venait pas seulement se produire, mais elle prenait également toujours beaucoup de temps pour ses fans et elle allait même prendre des photos avec tout le monde et discuter avec les gens. Margriet Hermans avait également un faible pour les artistes moins connus qui commençaient à peine. Elle essayait toujours de les encourager.

Elle leur disait toujours qu'ils devaient avoir patience, car cela était difficile pour arriver à se faire connaître. Je l'ai jamais entendue faire des commentaires négatifs. Rik Wijnants garde surtout le souvenir de son dernier spectacle à De Kaasboerin. Tout le bâtiment était debout, tout le monde se levait, se courbait pour 'Lekker blijven hangen' et chantait avec elle.

La perspective de continuer sans elle le remplit de sentiments partagés. Nous devons continuer. Ce n'est pas comme si nous pouvions rester assis. Mais sans Margriet...

Cette larme est partie, cette collaboration est partie. Ça ne sera plus la même. C'est dommage, dommage, dommage.





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