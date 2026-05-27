Marguerite de la Rocque et son destin au XVIe siècle

Le film retrace l'histoire d'une jeune aristocrate, Marguerite de la Rocque, qui accompagne son oncle vice-roi du Canada pendant une expédition de conquête. Pendant la traversée, elle est par un membre de l'équipage et tombe enceinte. Lorsque sa grossesse est découverte, son oncle la répudie et elle est abandonnée sur une île déserte. Malgré les obstacles, Marguerite réussit à y vivre et à donner naissance à un fils. Le réalisateur Micha Wald explore le portrait d'une femme libre et s'érige contre les diktats du patriarcat, offrant une dimension romanesque à ce film de survie au féminin.

Les expéditions de conquête du Canada se multiplient. Pendant l'une d'elles, une jeune aristocrate, Marguerite de la Rocque, accompagne le commandant de l'expédition, son oncle vice-roi du Canada à qui elle est promise.

Mais pendant la traversée, elle est par un membre de l'équipage, Thomas d'Artois, et tombe enceinte. Lorsque sa grossesse est découverte, son oncle la répudie et avec sa dame de compagnie sur une île déserte au large de Terre-Neuve, surnommée 'L'île des démons'. Miraculeusement, Marguerite va réussir à y vivre dans la mesure où le destin de la jeune femme n'est connu que dans les grandes lignes et n'a guère été exploré dans les livres d'histoire.

Le réalisateur belge Micha Wald a pu s'adonner à dresser le portrait d'une femme libre et s'érigeant contre les diktats du patriarcat - comportement Ô combien moderne et peu probable au XVIe siècle. Ce faisant, il verse dans mais il insuffle en même temps une dimension romanesque à ce film de survie au féminin.

Même s'il ne parvient pas à éviter tous les poncifs d'un genre cinématographique jalonné de quelques chefs-d'œuvre (Wald, par ailleurs professeur de cinéma, connaît ses classiques et cite bien sûr 'The Revenant'), son film, porté par une direction photo très inspirée, a le mérite d'offrir, qui prouve ici qu'elle peut tenir un film à bout de bras. Ce qui est loin d'être négligeable..





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