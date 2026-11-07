Marie Schreiber victorieuse aux Pays-Bas après une bataille tactique

Marie Schreiber remporte l'épreuve dames à Zeedam. La Luxembourgeoise devance Ceylin Alvarado dans un sprint tendu sous les yeux du jury.

Marie Schreiber s'impose lors de l'épreuve dames de cyclo-cross à Zeedam. La Luxembourgeoise a mené une course tactique et technique dès le départ. Elle s'est isolée rapidement tandis que les Néerlandaises tardaient à réagir. Son succès confirme sa forme actuelle sur les parcours exigeants.

Ceylin Alvarado a été la première à réagir pour suivre la fuite initiale. Lucinda Brand a ensuite imité cette stratégie quelques hectomètres plus loin. À mi-course, les trois fuyardes se sont regroupées. Elles ont chacune exploité leurs qualités spécifiques dans la boucle.

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Stratégie et vitesse dans les escaliers

Marie Schreiber a tiré parti de sa rapidité exceptionnelle dans les longs escaliers du parcours de Zeedam. Cette particularité physique a joué un rôle clé durant la course. La Luxembourgeoise a maintenu une pression constante sur ses rivales. Son profil technique s'est révélé déterminant sur les sections ascendantes.

Tout s'est joué dans l'ultime tour de la compétition. Ceylin Alvarado est partie à la faute au rupteur. Cette erreur a permis à Lucinda Brand et Marie Schreiber de se disputer les premières places. Le duel final s'est concentré dans la dernière ligne droite.

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Sprint tendu et décision du jury

Marie Schreiber a lancé le sprint final avec agressivité. Elle a résisté à la puissante remontée de Ceylin Alvarado. La championne du monde tentait de reprendre l'avantage. L'issue de la course est restée incertaine jusqu'à l'arrivée physique.

Le jury des commissaires a finalement relégué Marie Schreiber en deuxième position. Cette décision a changé le classement officiel après quelques minutes. L'impact de cette sanction a été immédiat sur le podium. La victoire est officiellement attribuée à l'autre concurrente.

Réactions et autres résultats notables

Julie Brouwers termine première Belge à l'arrivée. Elle prend la dix-septième place générale. Ce résultat démontre sa solidité face à l'élite internationale. Elle a maintenu un bon rythme durant toute l'épreuve.

Les Néerlandaises ont tardé à organiser leur contre-attaque initiale. Ce manque de coordination a profité à Marie Schreiber. La course a été marquée par des accélérations successives. La tactique a primé sur la force pure dans les derniers tours.