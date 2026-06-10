Marina Ferrari offre des pierres porte‑chance aux Bleus à Clairefontaine avant le Mondial

Lors d'une visite officielle à Clairefontaine, la ministre des Sports Marina Ferrari a remis à chaque joueur de l'Équipe de France deux pierres symboliques - un jaspe bleu et un cristal de roche - pour les encourager avant la Coupe du monde nord‑américaine.

Marina Ferrari , la ministre des Sport s, a offert à chaque joueur de l'Équipe de France de football deux petites pierres en signe de bonne chance lors d'une visite officielle à Clairefontaine .

Le geste, présenté comme purement symbolique, a été relayé par le quotidien Le Canard Enchaîné qui a décrit les deux objets : un jaspe bleu censé favoriser la réussite et un cristal de roche destiné à réduire le stress. Au cours du déjeuner qui a suivi la visite du président Emmanuel Macron, de son épouse Brigitte et du sélectionneur Didier Deschamps, la ministre a prononcé un bref discours pour expliquer la signification du présent et encourager les Bleus à aborder la Coupe du monde nord‑américaine avec sérénité.

Bien que le président et les joueurs n'aient manifesté aucune prise de position officielle, le ministère des Sports a confirmé l'opération, soulignant qu'il s'agissait d'une attention symbolique et non d'un rituel mystique.



L'incident a rapidement suscité des réactions au sein du public français et même chez certains voisins européens, où certains commentateurs ont critiqué la pertinence d'un tel geste dans le cadre d'une compétition sportive de haut niveau.

Les sceptiques ont évoqué le potentiel de distraction ou d'amusement sympathique, tandis que d'autres ont salué la volonté de la ministre de soutenir moralement les sportifs, rappelant l'importance du bien‑être psychologique dans le sport de haut niveau. Le discours de Marina Ferrari, ponctué d'anecdotes sur les propriétés présumées des pierres, a été perçu comme un effort pour instaurer un climat de confiance et de détente avant les premiers matchs contre le Sénégal, la Norvège et l'Irak, une poule qui s'annonce déjà très combattue.





Alors que les préparatifs du Mondial s'intensifient, la question demeure de savoir si ces petits talismans auront un impact réel sur la performance des Bleus. Les observateurs sportifs restent concentrés sur les facteurs tactiques et physiques, mais la dimension psychologique n'est jamais loin des préoccupations des entraîneurs.

Le ministre des Sports a indiqué que le geste visait à rappeler aux joueurs qu'ils portent les espoirs d'une nation, et que chaque soutien, même symbolique, peut contribuer à renforcer la cohésion du groupe. Dans les prochains jours, les regards seront tournés vers les performances sur le terrain, mais l'anecdote des pierres offertes à Clairefontaine restera dans les mémoires comme un exemple inhabituel de soutien gouvernemental à l'équipe nationale





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