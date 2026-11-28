L'apnéiste belge Marine Simonis établit un nouveau record national à 97 mètres en République dominicaine, dépassant sa propre marque précédente de 94 mètres.

Marine Simonis, apnéiste et kinésithérapeute originaire de la province de Liège, vient de réaliser un exploit sportif majeur en battant le record national belge d' apnée en profondeur. L'athlète a plongé jusqu'à une profondeur record de 97 mètres sans respirer, dépassant ainsi sa propre meilleure performance historique qui était établie à 94 mètres.

Un record battu en République dominicaine

Cette performance remarquable a été enregistrée en République dominicaine, où Marine Simonis a officiellement décroché le nouveau titre de championne de Belgique dans la catégorie Constant Weight. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a publié une vidéo captivante la montrant recevant la pancarte officielle certifiant son record sous le soleil dominicain, marquant ainsi un tournant dans sa carrière sportive.

Also read Financement FMI : Crise dans la médecine légale belge

La rigueur technique de la catégorie Constant Weight

La discipline Constant Weight impose des contraintes techniques strictes pour valider la performance. L'athlète doit descendre et remonter à la force de ses seuls mouvements musculaires, en maintenant un poids constant durant toute l'effort, et ce avec l'utilisation d'une seule palme. Cette méthode exige une maîtrise parfaite de la flottabilité et une condition physique exceptionnelle pour résister à la pression et à la fatigue musculaire lors de la remontée.

Advertisement

Le parcours exceptionnel d'une apnéiste belge

Née à Plombières en province de Liège, Marine Simonis évolue dans un environnement familial propice à l'excellence sportive, son père étant triathlète et sa mère professeure de sport. Elle a découvert l'apnée il y a huit ans lors d'un voyage en Australie, une décennie qui a vu sa progression fulgurante sur la scène internationale. Cette ascension rapide l'a notamment menée au titre de vice-championne du monde en 2024 dans la catégorie CNF.

Des perspectives futures pour la championne

Avec cette nouvelle marque à 97 mètres, Marine Simonis consolide sa position de référence dans le paysage apnéiste belge et international. Les prochaines étapes pour l'athlète incluront sans doute de nouvelles tentatives pour repousser encore les limites de la performance humaine en apnée. Son histoire inspire de nombreux jeunes sportifs belges à se lancer dans cette discipline exigeante qui allonge technicité, endurance et contrôle mental.