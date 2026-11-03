Marius Borg Høiby : la justice refuse de prolonger sa détention

Le tribunal d'Oslo refuse de prolonger la détention de Marius Borg Høiby. L'appel du parquet maintient son assignation à résidence à Skaugum dans l'attente du verdict final.

La situation judiciaire de Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, connaît un nouveau tournant majeur. Le tribunal de district d'Oslo a officiellement refusé de prolonger sa détention provisoire, estimant que les critères légaux pour maintenir cet homme de 29 ans en prison n'étaient plus réunis. Cette décision marque une étape importante dans le processus qui l'a conduit à être condamné à quatre ans d'emprisonnement pour deux viols et des violences conjugales.

Refus de prolongation de la détention

La décision du tribunal d'Oslo intervient alors que Marius Borg Høiby purgeait sa peine dans des conditions de détention particulière. Bien que la justice ait reconnu la gravité des faits reprochés, les juges ont considéré que le maintien en détention provisoire ne justifiait plus juridiquement sa situation actuelle. Cette orientation juridique ouvre théoriquement la voie à une sortie de prison immédiate pour le fils de Mette-Marit, qui avait été placé en détention provisoire dès le 2 février 2026.

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Appel du parquet et maintien à Skaugum

Cependant, cette possibilité de libération est pour l'instant bloquée par une intervention rapide du ministère public. Le parquet norvégien a immédiatement interjeté appel contre la décision du tribunal de district d'Oslo. Cet acte de procédure suspend de fait la libération de Marius Borg Høiby. En attendant l'examen de cet appel par une instance supérieure, l'accusé reste sous le coup de l'assignation à résidence. Il poursuit donc sa vie au sein du domaine royal de Skaugum, où il porte un bracelet électronique restrictif.

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Témoignages sur la dégradation de la situation

L'avocat de Marius Borg Høiby, Daniel Storrvik, a confirmé la réaction de son client face à cette nouvelle. Il a déclaré être très satisfait du résultat judiciaire obtenu, notant que Marius se sent soulagé mais reste prudent car la décision n'est pas encore définitive. Daniel Storrvik a également mis en lumière la détérioration de l'état mental de son client. Il a expliqué que si la situation initiale était supportable, des circonstances difficiles rendaient désormais le quotidien insupportable. Pour étayer la demande de libération, l'avocat a présenté des observations médicales et de probation confirmant l'absence de nouvelle infraction et de consommation de drogue depuis plusieurs mois.

Conditions strictes et incertitude future

Jusqu'à ce que l'appel du parquet soit jugé, Marius Borg Høiby continue de respecter des contraintes lourdes. Son déplacement est strictement limité aux rendez-vous médicaux, judiciaires ou professionnels essentiels. Cette période d'incertitude juridique prolonge son isolement au domaine de Skaugum, où il occupe une maison séparée du reste de la famille. La communauté attentive suit de près l'issue de cet appel, qui déterminera si la libération anticipée ou la poursuite de la détention à domicile devient la réalité juridique définitive pour le fils de la reine en exercice.