Marius Borg Høiby veroordeeld tot 4 jaar gevangenis voor huiselijk geweld en verkrachting

De Noorse prins Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit uit een vorige relatie, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis voor huiselijk geweld en verkrachting. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd.

De Noorse prins Marius Borg Høiby , de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit uit een vorige relatie, zit in voorhechtenis voor verschillende misdrijven, waaronder huiselijk geweld , diefstal, intimidatie en verkrachting.

Hij werd beschuldigd van een 40-tal misdrijven, waaronder huiselijk geweld, diefstal en intimidatie. Hij zou ook 4 vrouwen verkracht hebben. Eén keer met geslachtsgemeenschap, 3 keer zonder geslachtsgemeenschap. De vrouwen waren niet bij bewustzijn.

Høiby is ook schuldig bevonden aan huiselijk geweld en een aantal andere misdrijven. De straf van 4 jaar is zwaarder dan de anderhalf jaar waar de advocaten van Høiby voor gingen, maar minder zwaar dan de 7 jaar en 7 maanden die het openbaar ministerie vroeg. Marius Borg Høiby wordt veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd





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Marius Borg Høiby Verkrachting Huiselijk Geweld Veroordeeld Tot 4 Jaar Gevangenis 4 Van De 4 Verkrachtingen

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