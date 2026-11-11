Mark van Bommel privé de Romelu Lukaku face à la Turquie

L'attaquant belge souffre d'une blessure à la hanche et reste en Belgique. Mark van Bommel doit ajuster son effectif pour le match contre la Turquie.

Mark van Bommel, sélectionneur de l' équipe nationale belge, fait face à une contrainte majeure avant le prochain affrontement contre la Turquie. L'attaquant vedette Romelu Lukaku est officiellement absent de la liste des joueurs convoqués pour ce déplacement crucial.

Blessure à la hanche contraint l'absence

Romelu Lukaku souffre d'un problème physique au niveau de la hanche qui nécessite une surveillance médicale stricte. Le club a confirmé cette information via un tweet officiel indiquant que le joueur restera en Belgique par mesure de précaution absolue. Son état de santé précis n'est pas encore divulgué publiquement. Il reste donc incertain de savoir s'il sera apte à défier l'Italie dimanche prochain dans les prochaines étapes du calendrier.

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Ajustement tactique sans remplaçant supplémentaire

Cette absence constitue un coup dur pour la stratégie offensive de Mark van Bommel. Romelu Lukaku revenait en forme ces dernières semaines et aurait pu servir d'arme redoutable en tant que remplaçant face aux Turcs. Cette option stratégique est désormais écartée de manière définitive pour ce match. La profondeur de l'effectif devant le but semble particulièrement réduite à ce stade.

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Charles De Ketelaere confirme sa titularité

Face à cette situation, Charles De Ketelaere devrait logiquement conserver sa place de titulaire indiscutable sur le terrain. Le milieu de terrain possède la confiance nécessaire pour porter l'attaque seule. Aucun autre remplaçant ne sera appelé pour combler ce vide offensif immédiat. Cette décision s'applique jusqu'à vendredi inclus selon les directives du staff technique.

Conséquences pour la suite du tournoi

L'impact de cette décision se fera sentir sur la dynamique globale de l'équipe belge. Les analystes sportifs surveillent de près l'adaptation de Mark van Bommel à cette nouvelle donne. La performance de Charles De Ketelaere deviendra un indicateur clé de succès. L'issue du match contre la Turquie dépendra largement de cette capacité d'adaptation immédiate.