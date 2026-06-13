Maroc - Brésil : choc des titans ou confirmation marocaine ?

Analyse du match de Coupe du Monde entre le Maroc et le Brésil : enjeux, perspectives et forces en présence.

C'est la première grosse affiche de cette Coupe du Monde. Dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit, le Maroc affronte le Brésil au MetLife Stadium du New Jersey.

Ce match promet une rencontre placée sous le signe des talents offensifs. Il s'agit également de la Coupe du Monde de la confirmation pour le Maroc, après la brillante quatrième place acquise au Qatar en 2022. Mais les Lions de l'Atlas peuvent-ils vraiment terrasser l'ogre brésilien ? Il y a une dizaine d'années, la question aurait paru saugrenue, voire insultante pour le Brésil et son histoire dorée en Coupe du Monde.

Cependant, le Maroc a considérablement travaillé sa formation et ses infrastructures, récoltant aujourd'hui les premiers fruits de sa politique ambitieuse. Il y a quatre ans, au Qatar, le Maroc avait étonné le monde du football en éliminant la Belgique, l'Espagne et le Portugal, trois favoris potentiels. Les Lions de l'Atlas avaient marqué l'histoire : une demi-finale face à la France, une quatrième place finale, et des scènes de liesse collective de Rabat à Casablanca en passant par Marrakech.

Était-ce un feu de paille ? Pas vraiment. La CAN 2025 a confirmé l'émergence d'une nouvelle force sur le continent africain, avec une finale mouvementée face au Sénégal, mais les germes du succès ont été solidement plantés. Fort de cette régularité, l'effectif marocain se rend aux États-Unis avec l'envie de confirmer ces résultats.

Désormais septième au classement FIFA, le Maroc est la première nation africaine. Le défi est de taille : la confirmation en Coupe du Monde est toujours complexe, comme en témoignent les Diables Rouges version 2022, qui n'ont pas réussi à enchaîner après la troisième place de 2018. Voilà le grand défi des Marocains : confirmer les attentes placées en eux. Pas une mince affaire.

Le noyau marocain regorge de talents. Avec Achraf Hakimi, il possède le meilleur latéral gauche au monde, tandis qu'au niveau offensif, la quantity s'allie à la qualité avec des éléments comme Brahim Diaz, El Kaabi, Ounahi ou El Khannouss. Ce Maroc-là peut effectivement faire trembler le Brésil. Depuis mars 2026, à la suite du retrait de Walid Regragui, le Maroc est emmené par un nouveau sélectionneur, Mohamed Ouahbi, une vieille connaissance de la Belgique.

Agé de 49 ans, belgo-marocain né à Schaerbeek, Ouahbi est connu pour avoir été formateur au Sporting d'Anderlecht où il a vu éclore des talents comme Lukaku ou Tielemans. Il y a quelques mois, il était coach des U20 marocains, avec lesquels il a remporté la Coupe du Monde. Une promotion plus tard, le voilà à la tête de la sélection A opposée au Brésil. Une histoire qui ressemble à une success-story.

Verdict : oui, le Maroc peut faire trembler le Brésil. Il ne devrait cependant pas rééditer son exploit de 2022. Un quart de finale semble accessible. Le Brésil, quant à lui, reste un géant du football, mais les récentes performances montrent des signes de fragilité.

La Seleçao a montré des lacunes défensives et une dépendance à certains cadres, ce qui rend le match ouvert. Le Maroc, avec sa cohésion, son organisation tactique et ses individualités brillantes, a toutes les cartes en main pour créer la surprise. La pression sera énorme sur les épaules brésiliennes, souvent critiquées pour leur incapacité à remporter un titre majeur depuis 2002.

Pour le Maroc, c'est l'occasion de confirmer qu'il n'est pas seulement une équipe de surprise, mais une nation qui s'impose durablement sur la scène mondiale. Le match au MetLife Stadium s'annonce comme l'un des temps forts de cette phase de groupes, avec une affiche qui dépasse le simple cadre sportif pour représencer l'évolution du football mondial, où les frontières traditionnelles s'estompent et où les petites nations peuvent rivaliser avec les géants historiques





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